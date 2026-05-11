مدیر کل شیلات استان بوشهر: صیانت از منابع دریایی یک مسئولیت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر دوشنبه در نشست با همکاران شاغل در معاونت صید شیلات استان بوشهربا اشاره به اهمیت راهبردی بخش شیلات در اقتصاد و معیشت جامعه، بر نقش مستقیم این حوزه در امنیت غذایی تأکید کرد.

مدیر کل شیلات استان بوشهر تصریح کرد: در شرایط کنونی، تولید و صیانت از منابع دریایی، تنها یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه یک مسئولیت ملی و راهبردی محسوب می‌شود؛ مسئولیتی که تحقق آن نیازمند دقت، نظم اداری، برنامه‌ریزی دقیق و پایبندی به مأموریت‌ها در تمامی شرایط است.

وی همچنین با بیان اینکه شرایط موجود، نیازمند مدیریت جهادی و استمرار خدمت است، یادآور شد : همکاران حوزه صید باید با حفظ آرامش، تمرکز و پایبندی به مقررات، وظایف خود را بدون وقفه انجام دهند.

امینی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف شیلات در استان بوشهر، تنها با همکاری منسجم و اجرای دقیق تکالیف محوله امکان‌پذیر است و حوزه صید به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی در تحقق امنیت غذایی، نقش پررنگی در مسیر خدمت به مردم دارد.

وی از تمامی کارشناسان و همکاران حاضر خواست تا با تلاش مضاعف و مسئولیت‌پذیری، ضمن حفظ نظم عملیاتی، در مسیر تحقق اهداف سازمانی و ارائه خدمات مؤثر به جامعه بهره‌بردار گام‌ بردارند.

در این نشست که با هدف هم‌افزایی، پیگیری برنامه‌های عملیاتی و بررسی مسائل و اولویت‌های حوزه صید برگزار شد، بیژن ساسانی پور معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان، مجتبی آشیانه رئیس گروه امور صید، مجتبی پولادی رئیس گروه پایش و بهسازی منابع دریایی شیلات استان و جمعی از کارشناسان این معاونت حضور داشتند.

