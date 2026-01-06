به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه‌شب در نشست ستاد انتخابات شهرستان دشتی با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات از مهم‌ترین رسالت‌ها و مأموریت‌های وزارت کشور به شمار می‌رود، اظهار کرد: سلامت، امنیت و مشارکت حداکثری در انتخابات، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی کامل و اهتمام جدی همه عوامل اجرایی است.

وی آموزش را یکی از مؤلفه‌های اساسی در فرآیند برگزاری انتخابات عنوان کرد و افزود: فراگیری مستمر قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های انتخاباتی و به‌روزرسانی اطلاعات عوامل اجرایی، نقش مؤثری در کاهش خطاها و ارتقای کیفیت برگزاری انتخابات دارد.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت رعایت دقیق قانون در تمامی مراحل انتخابات گفت: آشنایی کامل با قانون و پایبندی به آن، تضمین‌کننده سلامت انتخابات و اعتماد عمومی است و همه عوامل باید نسبت به وظایف قانونی خود اشراف کامل داشته باشند.

مقاتلی با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در جامعه تصریح کرد: ایجاد فضای آرام، پرنشاط و امیدوارکننده در جامعه از وظایف مهم مجریان انتخابات است و باید با اطلاع‌رسانی صحیح، پاسخگویی مناسب و تعامل مؤثر با مردم، زمینه مشارکت گسترده فراهم شود.

وی افزود: برنامه‌ها و اقدامات ستاد انتخابات شهرستان باید بر اساس روزشمار انتخابات، به‌صورت دقیق، منظم و با حساسیت بالا پیگیری شود و هیچ‌گونه تأخیر یا سهل‌انگاری در انجام مأموریت‌ها پذیرفتنی نیست.

فرماندار دشتی بر نقش محوری بخشداران تأکید کرد و گفت: بخشداران به‌عنوان رؤسای هیئت‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه خود موظفند نقاط قوت انتخابات را شناسایی و تقویت کرده و با استفاده از تجربیات گذشته، نواقص احتمالی را به حداقل برسانند.

وی خاطرنشان کرد: هم‌افزایی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و مسئولیت‌پذیری همه عوامل اجرایی، زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی باشکوه، قانون‌مند و مورد اعتماد مردم خواهد بود.