نجاتیان: مراکز درمانی باید امن باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری، احمد نجاتیان گفت: تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی باید محیطی امن برای همه مردم و کادر درمان باشند.
وی با اشاره به اهمیت مسئولیت کادر پرستاری در خدمت به مردم و بیماران، افزود: پرستاران و سایر کادر درمان، بر اساس اصول اخلاقی و منشور حرفهای که به آن قسم خوردهاند، به تمامی بیماران و مراجعه کنندگان؛ فارغ از رنگ پوست و نژاد و دین، خدمت ارائه بدهند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: هر گونه ایجاد ناامنی در بیمارستانها، بر خلاف اصول شناخته شده نظام سلامت در ایران و جهان است.
نجاتیان گفت: ما از مسئولین میخواهیم محیط مراکز درمانی را محیطی امن برای کادر درمان قرار بدهند تا بتوانند خدمات خوبی را به مردم و بیماران ارائه بدهند.
نظر شما