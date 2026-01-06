تجربه ناموفق حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات

علیرضا چیذری، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به صحبتهای وزرای بهداشت و اقتصاد مبنی بر ثابت ماندن ارز ۲۸۵۰۰ برای دارو و تجهیزات، میتوان امیدوار بود که وضعیت فعلی بازار دارو و تجهیزات پزشکی حفظ شود.
وی به موضوع تأخیر در پرداخت مطالبات دارویی و تجهیزات پزشکی، اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه منابع خیلی به موقع تزریق نمیشود و بدهیهای بیمهها به زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی، سر وقت پرداخت نشده و انبارها از کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ آمده بود، خالی شده است؛ من فکر میکنم نیاز است توجه بیشتری به این حوزه شود تا کمبودها افزایش پیدا نکند تا بتوانیم به جامعه مخاطب کالاهای سلامت محور، خدماتی خوبی ارائه کنیم.
چیذری در واکنش به حذف ارز تجهیزات پزشکی، گفت: تا زمانی که زیرساخت در این حوزه تعریف نشده باشد، با حذف ارز تجهیزات پزشکی مخالفم؛ چون بیماران در شرایط کنونی هم با مضیقههای بسیار زیادی مواجه اند و «دارویار» و «تجهیزیار» هم نتوانست این خلأ را پر کند و در نتیجه، نمیتوانیم بودجه وزارت بهداشت را ۳ تا ۴ برابر کنیم که بشود قیمتهای ارز کالاهای سلامت محور را حذف کرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران ادامه داد: همین الان هم حتی در تالار دوم، صفهای طولانی برای تخصیص ارز شاهد هستیم و اگر همه این نیاز به تالار دوم ارجاع بشود؛ شاهد گرانی، صفهای طولانی تخصیص ارز و عدم سرمایه مکفی تأمین کنندگان و…، خواهیم بود.
چیذری تاکید کرد: باید زیرساختهای کافی مالی برای تمامی کالاها برآورده شود، مثل مشارکت بانکها، دیدن سود پول در قیمت تمام شده کالا، حذف قیمت گذاری دستوری، آزاد گذاشتن واردات برای اینکه تولید داخلی جهش پیدا کند و به استانداردهای روز جهانی برسند. زیرا، در حال حاضر بسیاری از داروهای تولید داخل ما شرایط GNP ندارند و خیلی از تجهیزات تولید داخل ما، استانداردهای بین المللی مثل CE را ندارند. بنابراین، باید به فکر سلامت بیماران بود.
وی افزود: واقعیت به ما میگوید تجربه حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات، بسیار ناموفق بوده و فاصله قیمتی بین خدمات و تعرفهها و تجهیزات و دارو، هر روز افزایش پیدا کرده و بسیاری از پزشکان شغل دیگری را برگزیده اند و مردم از قیمت دارو و تجهیزات ناراضی هستند و پرداختی از جیب بیمار به بیش از ۶۰ درصد رسیده و بیم آن میرود که این پرداختی، افزایش بیشتری پیدا کند.
چیذری گفت: مهمترین چالش پیش روی بازار تجهیزات پزشکی کشور، ارز و تأمین آن برای مواد اولیه و کالاها، مطالبات و در نهایت، قیمت گذاری دستوری است.
