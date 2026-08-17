باقر نظامی، مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاه‌های مرتبط، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت هلیا و توله‌هایش اظهار کرد: هلیا حدود ۴۰ روز پیش در بخش جنوبی منطقه یوزکنام در استان سمنان حضور داشت، اما در این مدت حدود ۱۰۰ کیلومتر فاصله هوایی جابه‌جا شده و به سمت شمال حرکت کرده است.

وی افزود: این یوز از منطقه یوزکنام عبور کرده و از میانجِشت نیز گذشته و اکنون همراه با سه توله خود در محدوده‌ای دیگر در حال جابه‌جایی است. وضعیت جسمی توله‌ها خوب است و مشکل خاصی در مورد آنها مشاهده نشده است.

نظامی با اشاره به دو توله دیگر هلیا که حدود سه ماه پیش از مادر جدا شده‌اند، گفت: این دو توله که یک برادر و یک خواهر هستند، اکنون در دل منطقه میان‌دشت در خراسان شمالی زندگی می‌کنند و وضعیت جسمی بسیار خوبی دارند. آنها با وجود اینکه حدود شش تا هفت ماه زودتر از زمان معمول به استقلال رسیده‌اند، توانسته‌اند به‌خوبی روی پای خود بایستند.

مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی ادامه داد: سه توله‌ای که همچنان همراه هلیا هستند، هنوز از نظر جنسیت به‌طور قطعی شناسایی نشده‌اند. به نظر می‌رسد هلیا در حال جست‌وجوی محدوده‌هایی مناسب برای جدا کردن این سه توله است تا در آینده امکان ارتباط آنها با توله‌های قبلی و در نتیجه احتمال جفت‌گیری میان خویشاوندان کاهش یابد.

وی درباره وضعیت یوزهای سایت تکثیر در اسارت نیز اظهار کرد: وضعیت یوزهای این مجموعه، از جمله دلبر و ایران، خوب است و دلبر اکنون بیش از ۱۶ سال سن دارد و رکورد سنی یوزهای نگهداری‌شده در این مجموعه را شکسته است. با وجود افزایش سن، وضعیت جسمی او مناسب گزارش شده است.

نظامی با بیان اینکه تاکنون تکثیر در سایت با موفقیت همراه نبوده است، گفت: هلیا در شرایطی قرار دارد که می‌تواند دوباره باردار شود و با توجه به زمان جدا شدن توله‌ها، احتمال دارد طی دو تا سه ماه آینده توله‌هایش به‌تدریج یا به‌صورت همزمان از او جدا شوند.

وی افزود: فصل جفت‌گیری یوزها معمولاً در اوایل زمستان، به‌ویژه دی و بهمن، اتفاق می‌افتد و در سال‌های گذشته نیز یوزهای مجموعه از سال ۱۳۹۸ به بعد در همین بازه زمانی جفت‌گیری کرده و توله‌دار شده‌اند. بنابراین امیدواریم در صورت فراهم بودن شرایط، در بهار سال آینده شاهد توله‌های جدید باشیم.

مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی درباره دشواری حفاظت از یوزها نیز گفت: برخلاف گونه‌هایی مانند پلنگ که ممکن است مدت بیشتری در یک محدوده کوهستانی باقی بمانند، یوزها جابه‌جایی‌های بسیار گسترده‌ای دارند و ممکن است در مدت کوتاهی از چند منطقه و حتی چند استان عبور کنند. همین موضوع حفاظت از آنها را دشوار می‌کند.

نظامی خاطرنشان کرد: هلیا و توله‌هایش در این مدت از محدوده چند منطقه عبور کرده و حتی از مناطق مورد انتظار خارج شده‌اند. تصاویر و مستندات مربوط به این جابه‌جایی‌ها نیز در صفحه پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی منتشر شده است.

وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر وضعیت جسمی توله‌های هلیا خوب است و مشکل خاصی درباره آنها گزارش نشده است.