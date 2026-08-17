به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام عصر دوشنبه در دیدار با رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، ضمن خوشآمدگویی و قدردانی از تلاشهای مسئولان این حوزه، با اشاره به گستردگی مأموریتهای نظام جمهوری اسلامی گفت: حجم کارها در کشور به اندازهای زیاد است که گاهی خودمان نیز باورمان نمیشود در نظامی که تازه شکل گرفته، این همه کار باید انجام شود.
وی با اشاره به حضور میلیونها تبعه خارجی در کشور افزود: بر اساس آمارهایی که اعلام شده، نزدیک به ۶ میلیون غیرایرانی در کشور حضور دارند که بخش قابل توجهی از آنان را اتباع افغانستانی تشکیل میدهند، اما عراقیها و پاکستانیها نیز جمعیت قابل توجهی دارند.
امام جمعه شیراز ادامه داد: در سالهایی که تازه صدام برکنار شده بود، در قم نزدیک به ۵۰ هزار عراقی حضور داشتند و شرایط مشابهی در مشهد و حتی شیراز وجود داشت؛ بنابراین وقتی با چنین حجم جمعیتی مواجه هستیم، روشن است که مدیریت یک جمعیت میلیونی نیازمند برنامهریزی دقیق و همهجانبه است.
آیتالله دژکام با بیان اینکه جمهوری اسلامی با یک جنگ ترکیبی مواجه است، گفت: نوع کار ما نیز باید ترکیبی باشد؛ چراکه از یک سو امت اسلامی و نظام اسلامی داریم و در مسائل انقلاب و نظام باید ارتباطات بسیار نزدیکتری برقرار شود و از سوی دیگر، موضوعات امنیتی نیز مطرح است.
دشمن به دنبال سوءاستفاده از اتباع است
وی با اشاره به تلاش دشمن برای سوءاستفاده از اتباع خارجی در داخل کشور افزود: دشمن تلاش میکند از این ظرفیت سوءاستفاده کند و همین موضوع، کار مدیریت اتباع را دشوارتر کرده است.
نماینده ولیفقیه در استان فارس با اشاره به تجربه حضور اتباع افغانستانی در جهرم گفت: زمانی که در جهرم امام جمعه بودم، تعداد زیادی از افغانستانیها در باغها به عنوان کارگر مشغول بودند و بنا بود این مسئله کنترل شود، اما در عمل با این واقعیت مواجه شدیم که اقتصاد شهر نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: مسائل مربوط به اتباع بسیار پیچیده است، اما با لطف خداوند، امور در حال حل شدن است و با وجود همه این پیچیدگیها، کشور همچنان در حال اداره شدن است.
حضور اتباع افغانستانی در مراسم تشییع امام شهید کمنظیر و شگفتانگیز بود
آیتالله دژکام با اشاره به حضور اتباع افغانستانی در برنامههای بزرگداشت شهید در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) گفت: جلساتی که افغانستانیها برای قائد شهید در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار کردند، استثنایی، بینظیر و شگفتانگیز بود و ما چنین حضوری را از آنان مشاهده کردیم.
وی همچنین با اشاره به حضور نیروهای فاطمیون در مناطق درگیر جنگ گفت: بنده به مناطقی که درگیر جنگ بود، برای بازدید رفتهام و دیدهام که بچههای فاطمیون همکار ما هستند و ما بخشی از مرزهای خودمان را در اختیار آنان قرار دادهایم.
نماینده ولیفقیه در استان فارس با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به شیعیان افغانستان و طیف فاطمیون افزود: نسبت به طیف فاطمیون و شیعیان افغانستانی که عموماً از طایفه هزاره هستند، علاقهمندم نگاه مسئولان مرکز معطوف به حفظ و حراست از حقوق آنان و حمایت از ایشان باشد.
وی ادامه داد: این حمایت باید بدون آنکه خلاف مقررات عمل شود، انجام گیرد؛ اما مقررات نیز ظرفیتهایی برای تسهیل امور دارند و امیدواریم از این ظرفیتها و روزنههای قانونی به خوبی استفاده شود.
آیتالله دژکام با بیان اینکه شیعیان افغانستانی در شرایط دشواری قرار دارند، گفت: آنان واقعاً مظلوماند؛ هم در کشور خودشان حقشان تضییع میشود و هم در اینجا نیازمند توجه هستند.
حفظ کرامت انسانی اتباع مورد توجه باشد
وی با اشاره به پیگیری برخی مسائل اتباع در استان فارس، گفت: گاهی به همکاران شما در استان در موضوعاتی مانند تحصیل، مدرسه و سایر مسائل مربوط به اتباع زحمت میدهم. ما وضعیت کشور را درک میکنیم، اما انتظار داریم از سوی مسئولان، ملاحظه خوبی صورت گیرد تا اتباع نیز مورد احترام قرار گرفته و کرامت انسانی آنان حفظ شود.
نماینده ولیفقیه در استان فارس تصریح کرد: گاهی حمایت را صرفاً در این میبینیم که اتباع به ایران بیایند، در حالی که اگر بتوانیم حمایتهای حسابشده و هوشمندانهای از آنان داشته باشیم، به نتایج مطلوبتری خواهیم رسید.
وی افزود: به جای اینکه صرفاً آنان را در کشور نگه داریم و مشکلاتی ایجاد شود، باید تدابیر مناسبی اندیشیده شود. این مسئله تکمجهولی نیست، بلکه ابعاد مختلفی دارد و در هر مورد باید اندیشید و بهترین گزینهها را انتخاب کرد.
سیاست مهاجرت باید ابعاد جمعیتی را نیز در نظر بگیرد
آیتالله دژکام با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی در زمینه مهاجرت گفت: در اروپا نیز بحثی مطرح است که آنان با بحران جمعیتی مواجه شدهاند و برای جبران آن به مهاجرت روی آوردهاند، اما این کار را با دقت انجام داده و تلاش کردهاند قشر برگزیده و نخبگان را جذب کنند.
وی ادامه داد: در یکی از جلساتی که در دفتر مقام معظم رهبری درباره جمعیت برگزار شد، عرض کردم که باید به این موضوع نیز توجه شود که ممکن است در حوزه جمعیت با مسئله مهاجرت مواجه باشیم.
نماینده ولیفقیه در استان فارس خاطرنشان کرد: همین که نام مهاجرت به میان میآید، عنصر مذهبی نیز بسیار مهم میشود؛ زیرا وقتی تسهیلات ایجاد کرده و افرادی را وارد کشور میکنیم، ممکن است ترکیب جمعیتی کشور از نظر مذهبی دچار آسیب شود.
وی افزود: این نکات را مسئولان این حوزه بهتر از ما میدانند و امیدواریم در نهایت، با حفظ همه جهات، تدابیر لازم اندیشیده شود.
برای حکمرانی نوین باید نظریهپردازی و اجتهاد کرد
آیتالله دژکام با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوهای حکمرانی گفت: حسن تدبیر مسئولان نتیجه خواهد داد و باید این مسیر را دنبال کنیم.
وی افزود: ما روزگاری الگوی مدیریت و حکمرانی را از اروپا و غرب وام گرفته بودیم، اما امروز همان الگوها برای خود آنان نیز کارآمد نیست.
نماینده ولیفقیه در استان فارس اضافه کرد: ما که ادعا داریم میخواهیم تمدن نوین اسلامی بنا کنیم، باید پیوسته بررسی، نظریهپردازی و اجتهادهای جدید داشته باشیم و در حوزههای مختلف، الگوهای متناسب با نیازهای خودمان را طراحی کنیم.
آینده کشور روشن است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استمرار فعالیتهای کشور در شرایط دشوار گفت: حتی در شرایط جنگ و با وجود این همه شهید و از دست دادن سران و چهرهها، کار کشور پیش میرود و بسیاری اوقات کشورهایی با مشکلاتی به مراتب کمتر از این، دچار توقف و قفلشدگی میشوند.
آیتالله دژکام افزود: با وجود همه فشارها و مشکلات، کشور همچنان اداره شده و مطمئنیم خداوند برکت را در کارها قرار خواهد داد.
وی در پایان با اشاره به روایتی از دیدار یکی از مقامات الجزایر با وزیر امور خارجه وقت ایران گفت: گفته شده است که رئیسجمهور الجزایر با اشاره به تحریمها و فشارهای خارجی از وزیر امور خارجه ایران پرسیده بود چگونه با این شرایط کشور را اداره میکنید و نزدیک به ۴۸ سال ایستادهاید.
نماینده ولیفقیه در استان فارس ادامه داد: در پاسخ گفته شده بود ما یک پیرمردی، قائد شهید، داریم که در دل شب دعا میکند و صبح اتفاق دیگری رخ میدهد؛ آن مقام الجزایری نیز نقل کرده بود که رئیسجمهور ما گفته است «نمیشود برای ما هم دعا کنید؟»
وی خاطرنشان کرد: اینکه در ادبیات دنیا و دیپلماسی، بحث دعا در دل شب مطرح میشود، نشان میدهد تحول در حال رخ دادن است و آینده، انشاءالله، بسیار بهتر خواهد بود.
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