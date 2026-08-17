به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال فصل بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر را با یک پیروزی پرگل و مقتدرانه آغاز کرد و آبی‌پوشان در نخستین گام با هدایت سهراب بختیاری‌زاده موفق شدند در دیداری یک‌طرفه، مس شهربابک را با نتیجه ۴ بر صفر از پیش رو بردارند.

استقلال در این مسابقه نمایش قابل قبولی ارائه داد و با برتری محسوس برابر حریف خود، توانست شروعی امیدوارکننده در فصل جدید داشته باشد. آبی‌پوشان با چهار بار باز کردن دروازه مس شهربابک، علاوه بر کسب سه امتیاز، بهترین شروع ممکن را از نظر نتیجه‌گیری برای خود رقم زدند.

شاگردان بختیاری‌زاده که با هدف آغاز قدرتمند فصل وارد مسابقات شده‌اند، با این پیروزی پرگل نشان دادند از همان هفته نخست برای حضور در جمع مدعیان رقابت‌های لیگ برتر برنامه دارند. پیروزی مقابل مس شهربابک همچنین از نظر روحی و روانی می‌تواند شرایط مناسبی برای استقلال در ادامه فصل ایجاد کند.

سعید عزیزیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد استقلال در این مسابقه اظهار کرد: بازی اول برای هر تیمی مهم است. تیم شهر بابک در نیمه اول خیلی خوب دوید و جنگید. آنها تیمی جوان هستند و با توجه به اینکه نخستین حضورشان در لیگ برتر بود، مقداری استرس داشتند.

وی ادامه داد: نیمه اول داشت با نتیجه مساوی تمام می‌شد که دروازه‌بان مس شهربابک یک اشتباه خیلی بد انجام داد. او از دروازه خارج شد تا توپ را بزند اما نتوانست این کار را انجام دهد. همین اتفاق باعث شد شرایط بازی به هم بخورد. مس شهربابک برای جبران گل جلو آمد و گل دوم را دریافت کرد و دوباره برای جبران گل دوم تلاش کرد که گل سوم را خورد.

پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: این بازیکنان هنوز به لیگ برتر عادت نکرده‌اند و استرس دارند. به نظر من استقلال هم تیم خیلی خوبی است. تیمی مثل شهر بابک که از لیگ یک به لیگ برتر آمده، هنوز به شرایط لیگ برتر عادت نکرده است و فعلاً حال و هوای همان لیگ یک را دارد. این تیم می‌توانست با یک گل یا دو گل شکست بخورد، اما در نهایت چهار بر صفر باخت. به نظر من بازیکنان این تیم مقداری کم‌تجربه هستند.

استقلال مقابل نساجی کار راحتی ندارد

وی درباره دیدار آینده استقلال برابر نساجی نیز گفت: نساجی سال قبل در لیگ برتر بوده و تجربه حضور در این مسابقات را دارد. استقلال الان به دو، سه تیمی خورده که به لیگ برتر آمده‌اند و اگر بتواند بازی بعدی را هم ببرد، می‌تواند تا حدودی خودش را سر و سامان بدهد و در بازی‌های بعدی کارهای بهتری انجام دهد.

کارشناس فوتبال ادامه داد: به نظر من استقلال کار راحتی مقابل نساجی ندارد، چون هواداران نساجی تیم خودشان را به خوبی حمایت و تشویق می‌کنند و استقلال آنجا مقداری به مشکل می‌خورد. با این حال استقلال، استقلال است و می‌تواند با نام خودش از آن بازی هم برنده بیرون بیاید.

مدیرعامل نداشتن برای باشگاهی مثل استقلال بد است

عزیزیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از وضعیت مدیریتی استقلال اظهار کرد: استقلال تقریباً بیش از یک سال است که مدیرعامل رسمی ندارد و به عنوان سرپرست اداره می‌شود. برای باشگاه بزرگی مثل استقلال بد است که نتوانسته‌اند بعد از یک سال هنوز مدیرعامل تعیین کنند و این موضوع به سایر اعضای تیم لطمه می‌زند.

وی افزود: من نمی‌دانم چرا برای تیمی که سال‌هاست در ایران و آسیا شناخته شده است، نمی‌توانند یک مدیرعامل تعیین کنند. نمی‌دانم دلیلش چیست. خیلی راحت می‌توانند یک مدیرعامل خوب و کاربلد انتخاب کنند که بتواند با خیال راحت کارهایش را انجام دهد و از لحاظ بازیکن، اسپانسر و هر موضوع دیگری برای استقلال کارهای خوبی انجام دهد.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: مگر می‌شود بازیکن، مربی و سرمربی داشته باشی و همه چیز داشته باشی اما مدیرعامل نداشته باشید؟ این برای استقلال بد است و برای فوتبال ایران هم بد است. استقلال می‌خواهد در آسیا شرکت کند اما مدیرعاملش هنوز مشخص نیست.

عزیزیان گفت: به نظر من باید هرچه زودتر یک مدیرعامل خوب برای استقلال پیدا کنند. یا اگر قرار است سرپرست باشد، همین سرپرست چرا به نام سرپرست باشد؟ بالاخره تاجرنیا دارد کار انجام می‌دهد. خب مدیرعامل باشد، چه ایرادی دارد؟ او دارد کارش را با تمام توان انجام می‌دهد.

امیدوارم لیگ امسال به خوبی ادامه پیدا کند

وی در پایان درباره شرایط فوتبال ایران اظهار کرد: انشاالله امسال بازی‌های خوبی انجام شود و یک لیگ خوب داشته باشیم که ادامه‌دار باشد و در وسط یا انتها قطع نشود. بتوانیم شاهد تیم ملی قوی باشیم. همیشه اگر لیگ‌مان خوب باشد و خوب برگزار شود و تیم‌های بزرگی مثل استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان خوب باشند، به‌خصوص این دو تیم استقلال و پرسپولیس، تیم ملی ما هم خوب خواهد بود.