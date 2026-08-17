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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

مقام ایرانی به رویترز: منتظر طولانی کردن محاصره توسط آمریکا نمی‌مانیم

مقام ایرانی به رویترز: منتظر طولانی کردن محاصره توسط آمریکا نمی‌مانیم

یک مقام ارشد ایرانی به رویترز اعلام کرد: در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات با آمریکا، به‌سوی سیاستی کاملا تهاجمی حرکت خواهیم کرد؛ منتظر طولانی کردن محاصره توسط آمریکا نمی‌مانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد ایرانی تهدید کرد که در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات با آمریکا، «به‌سوی سیاستی کاملاً تهاجمی حرکت خواهیم کرد.»

این مقام اظهار داشت که تهران برای اجرای تفاهم‌نامه، مهلتی چندهفته‌ ای تعیین کرده و سپس گفت: ما منتظر نخواهیم ماند تا آمریکا به طولانی کردن محاصره ادامه دهد.

این در حالیست که سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته اعلام کرد: در حکم سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، علاوه بر بحث بازدارندگی حداکثری، بر یک رویکرد جدید تأکید شده است؛ از این به بعد هر اقدامی که انجام می‌دهیم، هرچند حالت دفاعی دارد، اما باید این حالت دفاعی شکل تهاجمی به خود پیدا کند. نکته مهم این است که آغازکننده جنگ، دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی دارد، گرچه ممکن است ماهیت تهاجمی نیز به خود پیدا کند و این یکی از رویکردهای تحولی نیروهای مسلح است.

کد مطلب 6919435

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    نظرات

    • عای IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      بهترین تصمیم تهاجم تدافعی در راستای اجرای فرمایش امام انقلاب که فرموده ما آمریکا را زیر پا میگذاریم را معنا و عینیت خواهد بخشید ان‌شاءالله

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