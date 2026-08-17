به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده، صبح دوشنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه از احیای زیرساخت‌های انتظامی غرب استان تهران در مدت کمتر از ۴۸ ساعت پس از آسیب‌های وارد شده در ایام جنگ خبر داد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران اظهار کرد: بر اساس قولی که به مردم داده بودیم، اولویت‌های خدمت‌رسانی مشخص شد و خوشبختانه مجموعه انتظامی غرب استان تهران در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته و آمار قابل توجهی را به ثبت رسانده است.

وی با اشاره به شرایط ایجاد شده در ایام جنگ افزود: بخشی از زیرساخت‌های انتظامی آسیب دید، اما همکاران ما به صورت جهادی در میدان حضور داشتند و روند خدمت‌رسانی به شهروندان متوقف نشد.

علیزاده تصریح کرد: در همان شرایط نیز ارائه خدمات به مردم ادامه داشت و برخی از خدمات حتی از داخل خودروهای پلیس انجام می‌شد تا وقفه‌ای در پاسخگویی به شهروندان ایجاد نشود.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه سرورهای مجموعه انتظامی در مدت کوتاهی مجدداً فعال شد، گفت: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان، سرورهای انتظامی غرب استان تهران در کمتر از ۴۸ ساعت راه‌اندازی و شرایط خدمت‌رسانی به حالت عادی بازگشت.

وی ضمن قدردانی از همراهی مردم خاطرنشان کرد: خود را مدیون مردم عزیز می‌دانیم، چرا که در روزهای سخت با حضور در صحنه از نیروهای مسلح حمایت کردند و همراه مجموعه‌های خدمت‌رسان بودند.

علیزاده در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: دشمن تصور می‌کرد در مدت کوتاهی به اهداف خود دست پیدا می‌کند، اما با مقاومت مردم و تلاش نیروهای مسلح در تحقق اهداف خود ناکام ماند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تأکید کرد: نیروی انتظامی با تمام توان در مسیر تأمین امنیت و ارائه خدمات به مردم فعالیت می‌کند و آمادگی لازم برای مدیریت شرایط مختلف را دارد.