صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (دوشنبه، ۲۶ مرداد) در شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، برخی نقاط اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی بعدازظهر فردا (سه‌شنبه، ۲۷ مرداد) در برخی نقاط شمال شرق کشور نیز مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: طی دو روز آینده در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان، جنوب کرمان و برخی مناطق ارتفاعات زاگرس نیز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، جنوب شرق، جنوب، جنوب غرب کشور و مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد، این شرایط می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.

هشدار زرد هواشناسی برای تهران؛ تداوم گرما و وزش باد شدید تا پنجشنبه

ضیائیان درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۶ مرداد) صاف تا قسمتی ابری است و در برخی ساعات باد و گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود. همچنین بعدازظهر آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و حداقل دمای تهران ۲۹ و حداکثر دما ۳۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد نسبت به وزش تندبادهای موقتی به‌ویژه در ساعات عصر و شب در سطح استان تهران تصریح کرد: از امروز تا پایان روز پنجشنبه (۲۹ مرداد) در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات، در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق جنوب‌غربی و تا حدی مرکزی، در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: همچنین احتمال خیزش گردوخاک، کاهش موقت دید و کیفیت هوا در مناطق جنوبی و غربی استان و شهر تهران و امکان انتقال گردوخاک از استان‌های همجوار، به‌ویژه در نوار مرزی جنوبی و غربی استان وجود دارد.

وی یادآور شد: امروز در دامنه‌ها و ارتفاعات تهران، به‌ویژه ارتفاعات بالادست، در بعضی ساعت‌ها رشد ابر و بارش پراکنده با احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: طی پنج روز آینده ماندگاری توده هوای گرم روی استان تهران مورد انتظار است.