به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، کاهش شاخص دلار آمریکا و انتشار داده‌های اقتصادی که احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در ماه آینده کاهش می‌دهد، منجر به تقویت قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه شد.

بر اساس این گزارش، هر اونس طلای نقدی با ۰.۴ درصد افزایش به ۴۳۹۵ دلار رسید؛ این در حالی است که قیمت طلا در هفته گذشته به بالاترین سطح خود در بیش از دو ماه اخیر دست یافته بود. همچنین، قیمت هر اونس طلای آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز با رشدی ۰.۳ درصدی، عدد ۴۴۴۸.۱۰ دلار را ثبت کرد.

افت ۰.۱ درصدی شاخص دلار آمریکا، عامل اصلی جذابیت بیشتر فلزات گرانبها برای دارندگان سایر ارزها بوده است. تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در کی‌سی‌ام تریید، با اشاره به شتاب مثبت طلا در آغاز هفته، اظهار داشت: «داده‌های ضعیف تورم، فشار را بر دلار افزایش داده و به طلا فرصت داده تا به سمت مرز ۴۴۰۰ دلار حرکت کند. با این حال، تداوم صعود به بالای ۴۵۰۰ دلار نیازمند تضعیف بیشتر دلار یا عقب‌نشینی در قیمت‌های انرژی است.»

کاهش انتظارات برای تغییر نرخ بهره

بر اساس ابزار «فیدواچ» گروه سی‌ام‌ای، معامله‌گران در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را ۳۰ درصد برآورد می‌کنند که نسبت به ۴۷ درصد در ماه گذشته، کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد. کاهش نرخ‌های بهره معمولاً با کاهش هزینه فرصت نگهداری طلا، جذابیت این فلز را برای سرمایه‌گذاران دوچندان می‌کند.

فعالان بازار اکنون در انتظار انتشار صورت‌جلسه نشست ژوئیه فدرال رزرو هستند که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود تا سیگنال‌های دقیق‌تری از سیاست‌های پولی آینده این بانک به دست آید.

روند صعودی سایر فلزات گرانبها

در همین حال، بازارهای جهانی فلزات دیگر نیز شاهد رشد قیمت بودند؛ هر اونس نقره نقدی با رشدی ۱.۴ درصدی به ۶۵.۵۳ دلار رسید. همچنین پلاتین با ۰.۳ درصد رشد به ۱۷۵۲.۳۶ دلار و پالادیوم با افزایش ۱.۶ درصدی به ۱۳۳۳.۳۵ دلار دست یافتند.