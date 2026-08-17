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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۳

دیدار رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی با آیت‌الله جوادی آملی

دیدار رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی با آیت‌الله جوادی آملی

دماوند- حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور در بیت حضرت آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دماوند، با این مرجع تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور در بیت حضرت آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دماوند، با این مرجع تقلید و مفسر قرآن کریم دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، داماد رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از اعضای هیئت همراه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی نیز حضور داشتند.

حاضران در جریان این دیدار، با حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی گفت‌وگو و دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مختلف مطرح کردند.

این دیدار در بیت حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در شهر دماوند برگزار شد.

کد مطلب 6918802

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