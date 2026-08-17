به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور در بیت حضرت آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی در دماوند، با این مرجع تقلید و مفسر قرآن کریم دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، داماد رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از اعضای هیئت همراه حجتالاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی نیز حضور داشتند.
حاضران در جریان این دیدار، با حضرت آیتالله العظمی جوادی آملی گفتوگو و دیدگاههای خود را درباره مسائل مختلف مطرح کردند.
این دیدار در بیت حضرت آیتالله العظمی جوادی آملی در شهر دماوند برگزار شد.
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