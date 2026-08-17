به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در نشست معرفی پذیره‌نویسی صندوق پروژه نیروگاه‌های خورشیدی «نور» اظهار کرد: این صندوق با هدف عرضه پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی در بازار سرمایه شکل گرفته و یکی از ویژگی‌های آن، پراکندگی نیروگاه‌ها در استان‌های مختلف کشور است.

وی افزود: در این صندوق بیش از ۱۰۰ نیروگاه خورشیدی در ۹ استان کشور قرار گرفته‌اند که بخشی از آنها احداث شده و بخشی نیز در حال احداث هستند.

رئیس ساتبا با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه‌های صندوق بیش از ۶۵ درصد است، گفت: تعدادی از این نیروگاه‌ها هم‌اکنون به شبکه متصل شده‌اند و برق تولیدی خود را در بورس انرژی عرضه می‌کنند و تعدادی دیگر نیز به‌زودی به شبکه متصل خواهند شد.

طرزطلب ادامه داد: یکی از پروژه‌های بزرگ این صندوق، نیروگاه ۹۸ مگاواتی در استان خوزستان است که اقدامات لازم برای اجرای آن انجام شده، طراحی جزئی پروژه صورت گرفته، خرید پست انجام شده و پیمانکار نیز انتخاب شده است.

وی ابراز امیدواری کرد این نیروگاه پیش از پیک مصرف برق سال آینده به شبکه متصل شود و در مجموع حدود ۵۰۰ مگاوات از ظرفیت پروژه‌های صندوق تا پیش از پیک سال آینده تکمیل شود.

پذیره‌نویسی صندوق نور در شهریور ۱۴۰۵

معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه پذیره‌نویسی صندوق پروژه نور گفت: در صورت پیش رفتن برنامه‌ها، پذیره‌نویسی این صندوق در هفته دوم شهریور انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف اولیه از ایجاد این صندوق، صرفاً جمع‌آوری منابع برای تکمیل پروژه‌ها نبوده است، بلکه هدف اصلی این بوده که پروژه‌هایی که با قیمت مناسب ایجاد شده‌اند، در اختیار مردم قرار گیرند و سرمایه‌های خرد مردم برای توسعه این مدل جمع‌آوری شود.

طرزطلب افزود: ساتبا به دنبال آن است که از مسئولیت مستقیم بهره‌برداری و پروژه‌داری و بنگاه‌داری خارج شود و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق مشارکت سرمایه‌های مردم و بازار سرمایه دنبال شود.

مشوق صنایع برای خرید سهام صندوق نور

رئیس ساتبا با اشاره به حضور نمایندگان صنایع و پتروشیمی‌ها در این نشست گفت: وزارت نیرو برای صندوق‌های پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مشوق‌هایی را برای بخش صنعت در نظر گرفته است.

وی افزود: صنایعی که در این صندوق‌ها سهامدار شوند، می‌توانند در چارچوب مقررات مربوط، از این ظرفیت برای ایفای تعهدات خود در حوزه تأمین برق تجدیدپذیر استفاده کنند.

طرزطلب با اشاره به تکالیف قانونی صنایع برای تأمین بخشی از برق مصرفی از منابع تجدیدپذیر اظهار کرد: صنایع انرژی‌بر طبق قانون موظف هستند هر سال بخشی از مصرف برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و در صورت عدم انجام این تعهدات، مشمول هزینه‌ها و جرایم مربوط خواهند شد.

وی گفت: جزئیات مشوق‌هایی که وزارت نیرو برای صندوق‌های پروژه در نظر گرفته، متعاقباً اعلام خواهد شد و این مشوق‌ها صرفاً محدود به صندوق نور نخواهد بود و صندوق‌های پروژه دیگری که مجوزهای لازم را از بازار سرمایه دریافت کنند نیز می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

افزایش هزینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی

معاون وزیر نیرو با اشاره به افزایش هزینه اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در سال‌های اخیر گفت: هزینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی طی دو سال گذشته افزایش یافته است.

طرزطلب توضیح داد: در مقطعی امکان احداث نیروگاه‌ها بدون خط و پست با هزینه‌ای حدود ۳۲۰ دلار به ازای هر کیلووات وجود داشت، اما این رقم اکنون به حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ دلار رسیده است.

وی افزود: قیمت در نظر گرفته‌شده برای پروژه‌های صندوق نور در حدود قیمت‌های زمان آغاز پروژه است و از این منظر، قیمت مناسبی برای عرضه به سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

تأکید ساتبا بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردم

رئیس ساتبا با بیان اینکه هدف صندوق نور مشارکت عمومی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است، اظهار کرد: امیدواریم در مرحله پذیره‌نویسی، عموم مردم امکان مشارکت داشته باشند و سرمایه‌های خرد مردم برای توسعه پروژه‌های خورشیدی جمع‌آوری شود.

وی افزود: پس از عرضه صندوق در بازار سرمایه، عرضه و تقاضا ارزش سهام را تعیین خواهد کرد و سهامداران نیز می‌توانند در چارچوب سازوکارهای بازار، از ظرفیت‌های مرتبط با فروش برق تولیدی بهره‌مند شوند.

طرزطلب با اشاره به افزایش فشارهای بین‌المللی برای استفاده صنایع از انرژی پاک گفت: ناترازی و کسری برق از یک سو و الزامات بین‌المللی برای استفاده از برق سبز از سوی دیگر، ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش داده است.

وی خاطرنشان کرد: صنایعی که برای تولید محصولات خود نیازمند برق سبز هستند، می‌توانند با حضور در بازار سرمایه و خرید سهام پروژه‌های تجدیدپذیر، بخشی از نیاز و تعهدات خود در این حوزه را تأمین کنند.