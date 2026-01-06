به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر امروز در ابتدای سخنان خود با درود و صلوات بر پیامبر اسلام (ص)، اهل بیت (ع)، حضرت ولی‌عصر (عج) و ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان امنیت و شهدای مظلوم غزه، فلسطین، لبنان و یمن، گفت: جلسه سیصد و هشتاد و ششم شورای اسلامی شهر تهران را با یاد و نام خدا آغاز می‌کنیم.

وی با اشاره به وفات حضرت زینب کبری (س)، این مناسبت را تسلیت گفت و با اشاره به پایان مراسم اعتکاف در کشور اظهار کرد: در بیش از ۱۲ هزار مسجد در سراسر کشور و بیش از هزار مسجد در تهران مراسم اعتکاف برگزار شد که بخش عمده‌ای از معتکفان را جوانان تشکیل می‌دادند. امیدواریم این عزیزان با قلبی پاک و پرونده‌ای زلال، مسیر زندگی خود را ادامه دهند.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به فرارسیدن ۱۷ دی‌ماه، یادآور شد: این روز یادآور واقعه کشف حجاب به دست رضاخان در سال ۱۳۱۴ است؛ اقدامی که در قالب یک برنامه استعماری و فرهنگی خبیث اجرا شد و حوادث تلخی را رقم زد، اما زنان ایرانی در برابر آن ایستادگی کردند و در نهایت حجاب به جامعه بازگشت. امروز نیز شاهدیم که استعمار با روش‌های جدید همان مسیر را دنبال می‌کند.

چمران همچنین به سالروز قیام ۱۹ دی مردم قم در سال ۱۳۵۶ اشاره کرد و گفت: این قیام پس از انتشار مقاله توهین‌آمیز در روزنامه اطلاعات شکل گرفت و جرقه‌ای شد که با تکرار اعتراض‌ها در شهرهای مختلف، نهایتاً به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.

وی با یادآوری عملیات هویزه در ۱۶ و ۱۷ دی‌ماه، خاطرنشان کرد: این عملیات که در منطقه چرخ‌کور اهواز آغاز شد، به دلیل شرایط موجود به نتیجه نرسید و در نهایت به سقوط هویزه و شهادت جمع زیادی از رزمندگان، به‌ویژه دانشجویان در منطقه کرخه‌کور انجامید. یاد و نام این شهدای عزیز را گرامی می‌داریم.

رئیس شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ونزوئلا پرداخت و با انتقاد شدید از آمریکا گفت: ایالات متحده با قلدری و زورگویی، رئیس‌جمهور یک کشور مستقل را ربوده و به خاک خود برده تا محاکمه کند. این اقدام اوج بی‌قانونی است؛ سوال اینجاست که سازمان ملل، دیوان لاهه و نهادهای بین‌المللی کجا هستند؟ به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی، ترامپ قمارباز امروز مدعی محاکمه دیگران شده است.

وی افزود: حتی برای این موضوع جلسه محاکمه تعیین کرده‌اند و ادامه آن را به اسفندماه موکول کرده‌اند که بسیار عجیب است. انتظار ما این است که مردم دنیا، به‌ویژه مردم ونزوئلا، در برابر این اقدام بایستند. خوشبختانه اعتراض‌هایی حتی از سوی کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه نیز مطرح شده است.

چمران با هشدار نسبت به تداوم این روند گفت: اگر امروز در برابر این قلدری‌ها ایستادگی نشود، آمریکا و صهیونیست‌ها این رفتار را در سایر کشورها، حتی در اروپا، ادامه خواهند داد.

وی با اشاره به وضعیت انسانی در غزه تصریح کرد: شرایط بهداشتی مردم غزه بسیار وخیم است، کمک‌های بشردوستانه ممنوع شده، بیمارستان‌ها فاقد امکانات هستند و جان بیماران در خطر است، اما رژیم صهیونیستی همچنان به حملات، محاصره و کشتار خود ادامه می‌دهد.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه با انتقاد از برخی تحرکات داخلی گفت: کسانی که گوش به فرمان نتانیاهو و افراد مشابه او، اغتشاشات خشن و سازمان‌یافته را در داخل کشور سامان می‌دهند، باید بدانند که در زمین منفورترین فرد روی زمین بازی می‌کنند. این موضوع هم برای فریب‌خوردگان تأسف‌بار است و هم برای ما که باید بیش از این روشنگری می‌کردیم.

وی افزود: در کنار اعتکاف‌های گسترده و روشن‌بینی نسل جوان، وجود چنین رفتارهایی جای تأمل دارد. امیدواریم این افراد چشمان خود را باز کرده و مسیر درست را انتخاب کنند.

چمران در پایان با اشاره به تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان گفت: دولت لبنان توان دفاع از خود را ندارد، اما حزب‌الله قدرتمند و توانمند در صحنه حضور دارد و امید ما به نصرت الهی و موفقیت این جریان مقاومت است.