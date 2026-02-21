به گزارش خبرنگار مهر، سریال کمدی «اسباب زحمت» از اولین شب ماه رمضان روی آنتن شبکه یک سیما رفت. سعید آقاخانی پس از چند فصل از ساخت «نون.خ» یک بار دیگر سراغ کاری در پایتخت رفته و دغدغه های تهران و فضای اجتماعی امروز را در نظر گرفته است. قسمت اول و دوم این سریال تلاش کرد طنزی سرگرم کننده متناسب با دغدغه های اقتصادی و روز جامعه را تدارک ببیند. سعید آقاخانی، عباس جمشیدی فر و حسن معجونی از بازیگران ثابت این سریال هستند.
به بهانه پخش سریال «اسباب زحمت» گفتگویی با عباس جمشیدی فر داشته ایم که در این مصاحبه وی از تجربه همکاری با آقاخانی و ویژگی های سریال گفته است.
عباس جمشیدیفر بازیگر سریال «اسباب زحمت» درباره این سریال که این شب ها از شبکه یک سیما روی آنتن می رود به خبرنگار مهر بیان کرد: خدا را شکر سریال «اسباب زحمت» مورد استقبال قرار گرفته است. من همیشه کمدیهای اجتماعی را بسیار دوست دارم، زیرا دست روی معضلاتی میگذارند که در جامعه اتفاق میافتد و فضای جدی و تلخ مشکلات را با زبانی شیرین برای تماشاگر ملموستر میکنند تا حداقل ذهن مخاطب نسبت به آن اتفاقات باز شود.
برای ورودم به تلویزیون به سعید آقاخانی مدیونم
وی درباره تجربه همکاری با سعید آقاخانی کارگردان این سریال عنوان کرد: من اولین سریال تلویزیونیام را در سال ۱۳۸۵ با آقاخانی کار کردم. قبل از آن فقط تئاتر کار میکردم. یک روز او به دیدن تئاترم آمد و به این ترتیب ورود من به تلویزیون از طریق او رقم خورد؛ به همین دلیل بسیار به سعید آقاخانی مدیونم.
جمشیدیفر درباره حساسیت های آقاخانی در کار توضیح داد: آقاخانی در بحث طراحی و نوشتن سناریو به شدت سختگیر است. میدانستم متنی که قرار است با او کار کنم از زیر ذرهبین گذشته است. به هر حال کمدی را به خوبی میشناسند، کارگردان با دانشی است و کارش را بلد است. خدا را شکر که قسمت اول توانسته با مخاطب ارتباط برقرار کند و امیدوارم قسمتهای بعدی هم به همین منوال باشد.
خود را در خط بداههگویی بازیگر مقابل قرار می دهم
این بازیگر فیلم و سریال های کمدی درباره تعامل و پاسکاری در کار بیان کرد: نوع ارتباط ۲ بازیگر در صحنه نشان دهنده کیفیت کار است. اگر من به عنوان بازیگر، ارتباط لازم را با بازیگر روبهروی خود نداشته باشم و آن «پاس گلی» را که او میدهد، دریافت نکنم و پاسکاری شکل نگیرد، قطعاً بازی خودم هم آسیب میبیند. این درسی است که از روز اول در تئاتر آموختهام. کاملاً میدانم که اگر به بازی بازیگر مقابلم توجه نکنم، بدون شک بازی خودم دچار مشکل خواهد شد. به همین خاطر همیشه به بازیگر مقابلم احترام میگذارم. اگر گاهی بداههای از طرف او گفته میشود، سعی میکنم خودم را در خط بداههگوییاش قرار دهم، خوب بشنوم و پاسخ درستی بدهم.
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره اینکه چقدر لازم است تلویزیون آثار طنز و کمدیهای به روز و متناسب با دغدغه های جامعه را پخش کند؟ گفت: در مورد تلویزیون، پخش کمدیهایی که با فضای روز جامعه و شرایط حاکم به ویژه مسائل اقتصادی همخوانی داشته باشد، به شدت لازم است.
وی درباره تجربه همکاری با حسن معجونی و دیگر بازیگران اظهار کرد: سعید آقاخانی که برای من یک معلم تمامعیار است و همیشه در کنارش احساس امنیت میکنم، از او در حرفه و زندگی عادی بسیار یاد میگیرم و در کنارش به من خوش میگذرد. اما در مورد حسن معجونی باید گفت این اولین باری بود که با او همبازی میشدم. معجونی انسانی بسیار دوستداشتنی، باسواد و به عقیده من یکی از استادانی است که کمدی را به بهترین شکل ممکن میشناسد.
«اسباب زحمت» حرف روز جامعه را می زند
جمشیدیفر درباره دغدغه های اقتصادی سریال توضیح داد: بازی در آثاری مثل «اسباب زحمت» که به این مسائل میپردازند چه به صورت کمدی و چه جدی همیشه برایم جذاب بوده است، چون حرف روز جامعه را میزنند. همین امر باعث نزدیکی منِ بازیگر و تماشاگر به این دست کارها میشود. آرزوی قلبی من این است که روزی به رفاه اقتصادی برسیم که نیازی به ساخت سریال درباره مشکلات اقتصادی نداشته باشیم.
وی در بخش دیگر صحبت هایش درباره حضور در آثار کمدی، ملودرام و جدی تصریح کرد: من در سابقه تئاتریام کارهای جدی بسیار زیادی داشته ام. در سال های اخیر دوست داشتم مدتی از کمدی فاصله بگیرم و خودم را در آثار جدی شبکه نمایش خانگی محک بزنم. خدا را شکر که این نقشها با استقبال مخاطبان مواجه شد و این از اقبال بلند من است. در حال حاضر سختگیریهایم برای انتخاب نقش بسیار بیشتر شده است و قطعاً همین روند را ادامه خواهم داد.
تفکر عطاران و آقاخانی شبیه است
جمشیدیفر درباره نوستالژی مخاطب از سریالهای رمضانی رضا عطاران و اینکه «اسباب زحمت» چقدر می تواند خاطره ساز شود، یادآور شد: مخاطبان با کمدیهای سالهای پیش عطاران در تلویزیون خاطرات بسیار خوبی دارند. آقاخانی و عطاران سابقه رفاقت و همکاری طولانی مدتی از دوران «ساعت خوش» تا امروز دارند. تفکر این ۲ نفر در زمینه کمدی بسیار به هم شبیه است و در کارهای ماندگاری مثل «خانه به دوش» نیز همکاری داشتهاند. قطعاً سریال «اسباب زحمت» هم تمام تلاش خود را میکند و با بهرهگیری از همان جنس نگاه، میتواند برای تماشاگران در ماه رمضان خاطرهساز شده و به اثری ماندگار تبدیل شود.
بازیگر سریال های «اجل معلق» و «سقوط» درباره بازگشت به تلویزیون بعد از کارهای مختلف شبکه نمایش خانگی و سینمایی عنوان کرد: دلیل اصلی و اولیه بازگشت من، شخص سعید آقاخانی بود. او کارگردان و طراح این کار بود و من که خودم را شاگردش میدانم، تحت هیچ شرایطی نمیتوانستم به پیشنهادش «نه» بگویم. نه تنها من، بلکه بسیاری از همکاران دیگر هم چشم بسته در کارهای او حضور پیدا میکنند. عامل دوم گستردگی مخاطب تلویزیون است که این هم مهم بود.
این بازیگر در پایان درباره مخاطب فراگیر تلویزیون بیان کرد: من دوست داشتم تمام مردم کشورم بتوانند پای تلویزیون بنشینند و این سریال را تماشا کنند.
