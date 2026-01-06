انفجار گاز در سقف کاذب یک منزل مسکونی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: حادثه انفجار در یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم ساختمانی در بلوار امامت ۳۳ گزارش شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۳۳ در محل حاضر شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد نشت گاز شهری در فضای پشت سقف کاذب آشپزخانه، منجر به تجمع گاز و وقوع انفجار محدود شده که بخشی از سقف کاذب را تخریب کرده است. خوشبختانه در این حادثه هیچ‌یک از ساکنان مصدوم یا محبوس نشدند.

وی با اشاره به علت حادثه، هشدار جدی به شهروندان داد: هرگونه نصب سقف کاذب در فضاهایی که لوله‌کشی گاز، آب یا برق از داخل آن عبور می‌کند، باید با رعایت دقیق اصول ایمنی و با امکان دسترسی و بازرسی دوره‌ای انجام شود.

باخدا همچنین تأکید کرد: استفاده از شیرهای قطع کن گاز، نصب حسگرهای نشت‌یاب گاز و بررسی دوره‌ی لوله‌کشی‌ها می‌تواند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند.