به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پاک‌سرشت اظهار کرد: یک باب مغازه واقع در منطقه قاسم‌آباد یزد که طبقات بالا و پایین آن واحدهای مسکونی بوده، دچار انفجار شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه در ساعت ۱۷:۱۵ امروز به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، بلافاصله سه دستگاه خودروی اطفا و امداد و نجات از ایستگاه‌های شماره ۱۳، ۱ و ۹ به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی کامل محیط و انجام اقدامات لازم جهت کنترل شرایط، به بررسی علت حادثه و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی پرداختند. همچنین معاون عملیات سازمان و مدیر عملیات شیفت ۱ نیز در صحنه حادثه حضور داشته و بر روند انجام عملیات نظارت کردند.

پاک‌سرشت بیان کرد: در این حادثه دو نفر دچار مصدومیت شدند که پس از رهاسازی و دریافت اقدامات اولیه، تحویل عوامل اورژانس شدند.

وی ادامه داد: همچنین بر اثر شدت انفجار، یک دستگاه خودرو که در خیابان پارک شده بود، دچار آسیب شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع انفجار توسط کارشناسان در دست بررسی است.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت حادثه نشتی گاز بوده و تحقیقات تکمیلی برای مشخص شدن جزئیات دقیق در حال انجام است.