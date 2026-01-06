گودرزی: مضحک است که آمریکا خود را مدافع حقوق ملت ایران بداند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی سخنگوی هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات مداخله جویانه ترامپ تاکید کرد: مردم ایران نقش تاریخی آمریکا در بسیاری از مشکلات خود را فراموش نمی‌کنند و خانواده بزرگ ملت ایران اجازه دخالت به بیگانگان را نمی‌دهد.

وی افزود: آمریکا ناقض اصلی حقوق تمامی ملت ایران است و در حافظه تاریخی ملت ایران جنایات آمریکا از جمله مدیریت کودتا ۲۸ مرداد علیه دولت قانونی بر آمده از مردم پیش از انقلاب، حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری، پشتیبانی از رژیم صدام علیه ملت ایران، پشتیبانی از تروریست‌های منافقین برای تخریب اموال عمومی و تحریم داروی بیماران خاص را فراموش نمی‌کنند. این آمریکا همان آمریکایی است که با همدستی اسرائیل به زیرساخت‌های علمی ما حمله کرد و مضحک است که امروز دم از دفاع از مردم ایران بزند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: با پشتیبانی مطلق آمریکا ۷۰ هزار کودک و زن در منطقه به خاک و خون کشیده شدند و این کشور ناقض اصلی حقوق بشر در عالم بوده و مسخره است که امروز مدعی دفاع از حقوق بشر است. مردم ایران بدون شک چنین اجازه‌ای به دشمن نخواهد داد و امروز ملت ایران با وجود همه اختلافات در برابر بیگانه ید واحد هستند و اگر دشمن کمترین غلطی کند، صفوف در هم فشرده ملت و مجاهدان نیروهای مسلح پاسخی کوبنده و دندان شکن به دشمن خواهد داد.

وی اظهار کرد: دشمن بداند تمام منافع او در منطقه در دسترس است و در صورت بروز خطا، هدف مشروع اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.