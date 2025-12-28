به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه ۷ دی ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: آقای عزیزی، رئیس کمیسیون در ابتدای نشست از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ انتقاد کرد و تاکید کرد که این بودجه اشکالات زیادی دارد و تأمین کننده نیازهای کشور نیست؛ همچنین این بودجه شفاف لازم را ندارد و متناسب با دخل و خرج کشور تنظیم نشده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه با اشاره به اینکه بیشتر انتقادات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ناظر به بودجه نیروهای مسلح بود، اظهار کرد: آقای عزیزی از از کاهش بودجه نیروهای مسلح و بسیج و اینکه بودجه مورد نیاز این نیروها به اندازه کافی در لایحه دیده نشده، انتقاد کرد؛ همچنین وی گفت که لایحه مذکور منطبق با برنامه هفتم پیشرفت تنظیم نشده و این مهم در حالیست که انتظار می‌رفت، تجلی برنامه پنج ساله توسعه در لایحه بودجه مشاهده شود.

وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه نشست امروز، میزبان قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بودند، افزود: وی گزارشی از فعالیت حوزه دیپلماسی اقتصادی و همچنین توضیحاتی در مورد فعالیت‌ها و کارهای انجام شده در داخل و خارج از کشور ارائه کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای قنبری عنوان کرد با مذاکره نمی‌توان به رفع کامل تحریم دست یافت و رفع تحریم در برجام نیز موقتی و کامل نبود؛ همچنین وی بیان کرد وزارت امور خارجه صرفاً کارش مذاکره نیست بلکه در حوزه دیپلماسی اقتصادی، زمینه سازی برای تسهیل گیری در روابط اقتصادی و تجارت خارجی و هماهنگی دستگاه‌ها است.

رد ارتباط افزایش نرخ ارز به اسنپ بک از سوی معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه

رضایی تصریح کرد: معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در ادامه گفت، ستاد هماهنگی روابط خارجی در وزارت امور خارجه فعال شده و جلساتش به صورت منظم و با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار می‌شود؛ همچنین کارگروه‌هایی برای کارگشایی از امور تجاری نیز ذیل این ستاد شکل گرفته است. وی در ادامه به شرایط فعلی کشور اشاره و عنوان کرد، بالا رفتن قیمت ارز و دلار ربطی به اسنپ بک ندارد و نباید آدرس غلط دهیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ تجارت با همسایگان قابل تحریم نیست و می‌توان از این طریق بسیاری از مشکلات را حل کرد لذا همسایگان در اولویت سیاست خارجی قرار دارند؛ وی به بررسی علمی انجام شده در این زمینه اشاره کرد که بر اساس آن، ۸۳ درصد فعالان اقتصادی گفته‌اند مشکلات در تجارت خارجی، منشأ داخلی دارد.

وی اظهار کرد: با توجه به موارد مطرح شده در نشست امروز، می‌توان اذعان کرد افزایش غیرمتعارف نرخ طلا و ارز غیررسمی ارتباط چندانی با تحریم‌ها ندارد و ریشه بسیاری از مشکلات در تعامل با کشورهای خارجی به ناهمانگی های داخلی باز می‌گردد لذا انتظار می‌رود با مدیریت صحیح و درست، بازار ارز و طلا ساماندهی شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون در بخش پایانی نشست امروز، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه به ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها با نهادهای بیگانه در کشور پرداختند و بخش‌هایی از آن را تصویب کردند؛ یادآور می‌شود بررسی این طرح همچنان ادامه دارد.