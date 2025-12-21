اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ انتخاب شدند.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

غلامرضا تاجگردون

رحیم زارع

سید نجیب حسینی

ابراهیم عزیزی

مهرداد لاهوتی

سید عبدالکریم هاشمی

الهام آزاد

بیت الله عبدالهی

محمدمهدی مفتح

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

سارا فلاحی

علی خضریان

اسماعیل کوثری

کمیسیون انرژی

رمضانعلی سنگدوینی

مالک شریعتی

محمد رشیدی

کمیسیون قضایی و حقوقی

عثمان سالاری

محمدتقی نقدعلی

مجتبی ذوالنوری

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

عبدالحکیم آق ارکاکلی

امید نصیبی

علی اصغر نخعی‌راد

کمیسیون صنایع و معادن

زهرا سعیدی

حسنعلی محمدی

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

نادرقلی ابراهیمی

عباس بیگدلی

هادی هاشمی‌نیا

کمیسیون عمران

محمد نصیری

علیرضا نثاری

مجتبی یوسفی

کمیسیون اجتماعی

احمد بیگدلی

هاشم خنفری

احمد فاطمی

کمیسیون فرهنگی

احمد راستینه

امیرحسین بانکی‌پور

حسنعلی اخلاقی امیری

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

علی خزایی

مجید داغری

محمدرضا احمدی

کمیسیون بهداشت و درمان

عالیه زمانی

منصور علیمردانی

علی اصغر باقرزاده