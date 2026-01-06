اسماعیل میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از یک نمایشگاه تخصصی با اشاره به حضور فعال شرکتهای فناوری اطلاعات اظهار کرد: این نمایشگاه نشان میدهد که ظرفیتهای مناسبی در کشور برای توسعه کسبوکارهای دیجیتال وجود دارد و بسیاری از این شرکتها برای گسترش فعالیت خود نیازمند حمایت و پشتیبانی هدفمند هستند.
وی افزود: یکی از برنامههای جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه «اکوسیستم دیجیتال» است که با محوریت سازمان فناوری اطلاعات ایران فعال و اجرایی شده و حوزههای متعددی از جمله کشاورزی، آموزش، سلامت و پزشکی را دربر میگیرد. این برنامه با تأکید رئیسجمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و تحقق آن نیازمند همکاری همه دستگاهها و فعالان این حوزه است.
میرزاد با بیان اینکه در حال حاضر فرایند دریافت خدمات در کشور پراکنده و زمانبر است، تصریح کرد: در بسیاری از بخشها، افراد و کسبوکارها ناچارند اطلاعات خود را چندینبار در سامانههای مختلف ثبت کنند. هدف ما این است که با ایجاد یک نقطه ثبت اطلاعات، دادهها در سایر بخشها نیز قابل استفاده باشد؛ اقدامی که هم فرایندها را تسهیل میکند و هم کیفیت ارائه خدمات را افزایش میدهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در کنار هوشمندسازی خدمات، تسهیلات و حمایتهای مالی نیز برای شرکتهای توانمند در نظر گرفته شده است. صندوقهای حمایتی و همچنین منابعی در وزارت ارتباطات پیشبینی شده که در سطح استانها و با همکاری مدیران کل استانی قابل بهرهبرداری است.
وی در توضیح ارتباط این طرح با «درگاه ملی خدمات دولت» گفت: همه خدمات دولتی باید در قالب یک پنجره واحد ارائه شود. هر دستگاه بر اساس زمانبندی تعیینشده موظف است خدمات خود را هوشمند کرده و از طریق این درگاه در اختیار مردم قرار دهد تا شهروندان بدون مراجعه به سامانههای متعدد، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
میرزاد خاطرنشان کرد: اجرای کامل این برنامه در سطح کشور بهصورت مرحلهای و با مشارکت همه وزارتخانهها انجام میشود و وزارت ارتباطات در کنار سایر نهادها، از جمله نظام صنفی و صندوقهای توسعه ملی، نقش حمایتی خود را ایفا خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین مانند تصاویر ماهوارهای افزود: برخی از سازمانها با بهرهگیری از دادههای ماهوارهای توانستهاند رصد دقیقی از کاربری اراضی، منابع طبیعی و زمینهای مسکونی داشته باشند که این موضوع میتواند در مدیریت بهتر منابع و تصمیمگیریهای کلان کشور نقش مؤثری ایفا کند.
