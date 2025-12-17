پنجم مرداد به عنوان روز ملی کرمانشاه در تقویم کشور ثبت شد

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر، از قرار گرفتن روز ملی کرمانشاه در تقویم رسمی کشور خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مصوبه جلسه ۹۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۲۷/‏۰۸/‏۱۴۰۴‬ روز پنجم مرداد به عنوان «روز ملی کرمانشاه» به تصویب رسیده و این مصوبه به‌صورت رسمی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: با ابلاغ این مصوبه، روز ملی کرمانشاه در تقویم‌های رسمی کشور درج خواهد شد و این موضوع از نظر هویتی و فرهنگی اهمیت ویژه‌ای برای مردم استان دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به دلیل انتخاب این روز تصریح کرد: پنجم مرداد همزمان با سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد است و به همین مناسبت، این روز به عنوان نمادی از مقاومت، ایثار و هویت تاریخی مردم کرمانشاه به عنوان روز ملی استان انتخاب شده است.

تیموری خاطرنشان کرد: از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و هنری متناسب با این روز در دستور کار قرار گرفته تا این مناسبت به شکل شایسته‌ای گرامی داشته شود.

وی این اتفاق را گامی ارزشمند برای استان کرمانشاه دانست و افزود: از همه افرادی که در سال‌های گذشته پیگیر ثبت روز ملی کرمانشاه بودند، به‌ویژه رئیس شورای فرهنگ عمومی استان حضرت آیت‌الله غفوری، استاندار کرمانشاه، اعضای شورای فرهنگ عمومی و همچنین اهالی رسانه که نقش مؤثری در تحقق این مطالبه داشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.