  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

مُهره امارات از عربستان سر درآورد

مُهره امارات از عربستان سر درآورد

بررسی تحولات میدانی در یمن و رقابت عربستان و امارات در این کشور بیانگر کاهش نفوذ ابوظبی و تمایل مهره های وابسته به آن به سمت ریاض است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، حساب‌های کاربری در عربستان سعودی تصویر ابوزرعه المحرمی یکی از فرماندهان برجسته مزدوران امارات در یمن را در کنار خالد بن سلمان بن عبدالعزیز وزیر دفاع عربستان منتشر کردند.

المحرمی یکی از برجسته‌ترین عناصر شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات به شمار می‌رود. وی پیشتر با خروج نیروهای اماراتی از یمن بر اساس ضرب الاجل عربستان مخالفت کرده بود اما بعداً با تغییر موضع خود از اقدامات ریاض در یمن استقبال کرد.

سفر وی به عربستان گام جدیدی در راستای تضعیف نفوذ امارات در یمن به شمار می‌رود. چند روز قبل نیز طارق صالح یکی از عناصر نزدیک به امارات به عربستان سفر کرده و با وزیر دفاع این کشور دیدار کرده بود.

به تازگی نیز جنگنده‌های سعودی مواضع عناصر شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات را بمباران کردند. این مواضع در استان المهره در شرق یمن قرار دارند.

کد خبر 6714236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها