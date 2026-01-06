به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لیبراسیون فرانسه، تیتر صفحه نخست این روزنامه را به تحولات ونزوئلا اختصاص داد و نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از ونزوئلا، دنبال تسلط بر کدام کشور خواهد رفت.

این روزنامه برجسته فرانسوی به اظهارات ترامپ علیه گرینلند، کلمبیا، کوبا و بسیاری دیگر از مناطق جهان اشاره کرد و افزود: اقدامات نظامی آمریکا، نظم و ثبات جهانی را به چالش می‌کشد.

پیشتر، ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان گفته بود: اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا شواهد بیشتری از فروپاشی نظم جهانی کنونی ارائه می‌دهد.

وی افزود: بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید، ضربه‌ای به نظم لیبرال حاکم بر جهان وارد کرد.

نخست‌وزیر مجارستان گفت: جهان جدید هنوز شکل روشنی به خود نگرفته است. سال‌هایی حتی بی‌ثبات‌تر، غیرقابل پیش‌بینی‌تر و خطرناک‌تر در پیش است.

اقدام آمریکا برای ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، جهان را در شوک فرو برد. کشورهای مختلف، این اقدام را نقض منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کردند.