  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

روزنامه فرانسوی: اقدامات ترامپ نظم جهانی را تهدید می‌کند

روزنامه فرانسوی: اقدامات ترامپ نظم جهانی را تهدید می‌کند

یک رسانه فرانسوی، دستور رئیس‌جمهوری آمریکا برای حمله به ونزوئلا را تهدیدی برای نظم جهانی ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لیبراسیون فرانسه، تیتر صفحه نخست این روزنامه را به تحولات ونزوئلا اختصاص داد و نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از ونزوئلا، دنبال تسلط بر کدام کشور خواهد رفت.

روزنامه فرانسوی: اقدامات ترامپ نظم جهانی را تهدید می‌کند

این روزنامه برجسته فرانسوی به اظهارات ترامپ علیه گرینلند، کلمبیا، کوبا و بسیاری دیگر از مناطق جهان اشاره کرد و افزود: اقدامات نظامی آمریکا، نظم و ثبات جهانی را به چالش می‌کشد.

پیشتر، ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان گفته بود: اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا شواهد بیشتری از فروپاشی نظم جهانی کنونی ارائه می‌دهد.

وی افزود: بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید، ضربه‌ای به نظم لیبرال حاکم بر جهان وارد کرد.

نخست‌وزیر مجارستان گفت: جهان جدید هنوز شکل روشنی به خود نگرفته است. سال‌هایی حتی بی‌ثبات‌تر، غیرقابل پیش‌بینی‌تر و خطرناک‌تر در پیش است.

اقدام آمریکا برای ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، جهان را در شوک فرو برد. کشورهای مختلف، این اقدام را نقض منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کردند.

کد خبر 6715409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها