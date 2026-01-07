پولیتیکو: جانشین مادورو حلقه کلیدی راهبرد آمریکا در قبال ونزوئلا است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت: دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت ونزوئلا حلقه کلیدی هر راهبرد احتمالی آمریکاست.

این رسانه غربی با اشاره به فشار آمریکا بر جانشین نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ربوده شده ونزوئلا، به نقل از منابعی در کاخ سفید افزود: مقامات انتظار دارند رودریگز دست‌کم سه اقدام را در راستای منافع واشنگتن عملیاتی کند.

پولیتیکو، مقابله با مواد مخدر و نفروختن نفت به کشورهای مخالف آمریکا را از جمله شروط واشنگتن برای همکاری با رودریگز اعلام کرد.

براساس این گزارش، قطع روابط نظامی و امنیتی با کشورهایی مثل ایران و کوبا که مخالف آمریکا هستند نیز از دیگر خواسته‌های واشنگتن از کاراکاس است.

پولیتیکو، برگزاری انتخابات و تحویل قدرت را دیگر خواسته آمریکایی‌ها از رودریگز عنوان کرد و نوشت: مهلت‌های تعیین شده برای تحقق مطالبات واشنگتن شناور است.

این رسانه انگلیسی زبان افزود: دو روز پس از حمله آمریکا به ونزوئلا، هنوز بسیاری از ابعاد برنامه واشنگتن برای دوران پس از او نامشخص است. دلسی رودریگز به‌نظر می‌رسد محور اصلی هر راهبردی باشد که آمریکا در نهایت در پیش خواهد گرفت. اگرچه او متحد دیرینه مادورو و دارای پیشینه‌ای روشن دارد اما با این حال، تیم ترامپ اطمینان دارد که او خواسته‌های واشنگتن را اجرا خواهد کرد. در غیر این صورت، به گفته ترامپ، رودریگز با اقدام نظامی مواجه خواهد شد.

پولیتیکو نوشت: دستورالعمل‌هایی که به رودریگز داده شده نشان می‌دهد گفت‌وگوها بین کاراکاس و واشنگتن بسیار عینی‌تر از آن چیزی است که مقامات به‌طور علنی بیان کرده اند.

این رسانه انگلیسی به نقل از یک مقام دولت دونالد ترامپ مدعی شد که کاخ سفید اطمینان دارد که می‌تواند رودریگز را به سمت مورد نظر سوق دهد.

پولیتیکو همچنین از ارائه مشوق‌هایی مثل کاهش تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌های مالی به کاراکاس برای تشویق رودریگز به همکاری خبر داد.

خبرگزاری رویترز نیز نوشت: سیا (سازمان جاسوسی آمریکا) به این نتیجه رسیده که وفاداران به مادورو، بهترین گزینه برای مدیریت ونزوئلا هستند.

این رسانه غربی افزود: ترامپ در جریان گزارش سیا قرار گرفته و این گزارش با اعضای تیم امنیت ملی او در میان گذاشته شده است. به دلیل این برآورد امنیتی، ترامپ تصمیم گرفت از رودریگز به جای ماریا کورینا ماچادو رهبر مخالفان ونزوئلا حمایت کند.