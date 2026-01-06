دولت باید برای شیرهای تولیدی فکر عاجل کند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ دهمین نمایشگاه صنعت خوراک دام و طیور با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی و مدیران تشکلهای خصوصی در محل بوستان گفتگو افتتاح شد.
جواد ابراهیمی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران کشور در این مراسم گفت: تصمیم گیری دولت بدون مشورت و ایجاد زیرساخت فشار مضاعف بر دامدار و تولیدکننده میآورد.
وی افزود: در ماههای قبل در این خصوص با تشکلها گفتگو میشد و ما نسبت به حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومان هشدار میدادیم و دولت قبول میکرد. اما در این مقطع زمانی بدون نظرخواهی از بخش خصوصی دولت برای آنها تصمیم سازی کرده است.
وی ادامه داد: آیا دولت برای کمک به تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان تدابیر لازم را اندیشیده است؟ اگر قرار است تسهیلاتی پرداخت شود باید بانک عامل آن تغییر کند زیرا بانک تخصصی حوزه کشاورزی پول را نگه داشته و به تولید تزریق نمیکند.
وی با اشاره به گلایه دامداران که شیرهای تولیدی فروش نمیرود، اظهار کرد: دولت باید تا شیرها در خیابان ریخته نشدهاند خرید حمایتی داشته باشد. این خرید حمایتی برای گوشت قرمز تولیدی کشور هم باشد زیرا در شرایطی قرار داریم که دیگر فرصت نیست.
