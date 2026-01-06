به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ دهمین نمایشگاه صنعت خوراک دام و طیور با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی و مدیران تشکل‌های خصوصی در محل بوستان گفتگو افتتاح شد.

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در این مراسم گفت: چرا دولت‌ها به این نتیجه رسیده بودند که به بخش تولید یارانه بدهند برای این که مصرف کننده نهایی محصولات تولیدی صنعت دام و طیور جمعیت ۹۰ میلیون نفری است که حاکمیت به این نتیجه رسیده بود که از حداقل معیشت‌شان حمایت کند.

وی افزود: چند کالا از اهمیت ویژه در تأمین امنیت غذایی مردم از پروتئین تا ویتامین‌ها برخوردار بوده که در این خصوص می‌توان به گوشت مرغ، شیر و تخم‌مرغ اشاره کرد. از سوی حاکمیت تاکید شده بود، من حمایت می‌کنم تا در سفره مردم حفظ شود.

این مسئول صنفی ادامه داد: من معتقدم مردم آنقدر کرامت دارند که ما همه برای آنها فعالیت می‌کنیم. اگر مشتری نباید کسب و کار تولیدکننده شیر، تخم مرغ، گوشت مرغ و… برقرار نخواهد بود.

وی بیان کرد: تولیدکننده‌ای که جوجه یک روزه تولید می‌کند، می‌داند اگر مرغدار پرورش مرغ نداشته باشد، معیشت او برقرار نخواهد بود. واردکننده می‌داند اگر مشتری وی که دامداران و مرغداران و تولیدکنندگان نباشند، کسب و کارش با خطر مواجه خواهد شد.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور اظهار کرد: باید بپذیریم تمام کسانی که ما از آنها با عنوان مردم نام می بریم و در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش در حال فعالیت هستند، یا تأمین کننده یا تولیدکننده بوده که در بخش‌های دولتی و خصوصی دارای کسب و کار هستند. بنابراین همه ما مردم هستیم. مگر می‌توانیم شرایط موجود را نادیده بگیریم.

وی در ادامه اضافه کرد: یک تولیدکننده تا روز گذشته یک محموله ۲۰ تنی را ۳۵۰ میلیون تومان خریداری می‌کرد امروز با حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی باید با ۱.۵ میلیارد تومان تأمین کند. متوجه اعداد هستید؛ این یعنی ۴۰۰ درصد رشد. مگر شما می‌توانید به تأمین کننده بگویید باز هم بروید و کالا وارد کنید.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور تاکید کرد: اگر حاکمیت دقت نکند تمام تولید از بین خواهد رفت. شکی در این باره وجود ندارد.

کلامی در ادامه سخنان خود به مطالبات معوق واردکنندگان نهاده دامی اشاره کرد و گفت: دولت نزدیک ۵ میلیارد دلار از آذر پارسال تا دی امسال با نرخ نهاده دامی ۱۱.۳۰۰ تومان با ارز ۲۸.۵۰۰ تومان طلبکار هستید.

وی افزود: در همین خصوص دولت می‌گوید این محموله‌هایی که در بندر وجود دارد به ما ارز ۱۱۲ هزار تومانی، به من ریال بدهید و بعد با بهای تمام شده در بازار بفروش برسان.

این مسئول صنفی اظهار کرد: مگر می‌شود در زنجیره تولید، ۱۰ ماه طلب را تسویه نکرد و با این شرایط انتظار تداوم تولید داشت.

وی با اشاره به چالش سرمایه در گردش در زنجیره تولید، گفت: با وجود این که تأمین کننده نهاده دامی بیش از ۱۰ ماه ارز نگرفت کار را ادامه داد. امروز مجموع بدهی در بخش نهاده‌های دامی حدود ۵ میلیارد دلار است.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور اظهار کرد: در مصوبه تصمیمات اخیر، بر حفظ امنیت غذایی اشاره شده اما شک نکنید با این شرایط کار پیش نخواهد رفت. مگر می‌شود دامدار و مرغدار که نهاده دامی را تا دیروز هر کیلو گرم ۱۱ هزار تومان می‌خریده امروز ۴۵ هزار تومان بخرد. آیا دولت با تغییرات پول تزریق کرده که تولیدکننده با قیمت ۴۵ هزار تومان نهاده مورد نیازش را خریدار کند؟