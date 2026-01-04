نژاد آرین؛ مصرف بالای دان و تولید پایین گوشت

به گزارش خبرنگار مهر، مصرف نهاده دامی در کشور بالا بوده در حالی که اگر سایر کشورها این حجم از نهاده استفاده می‌کنند حجم تولیدات بالا بوده و با صادرات تراز تجاری برقرار است.

سیدفرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور کشور در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: صادرات گوشت مرغ کشور شاید در حد یک مهمانی و ۵۰ هزار تن باشد. این چالش هم به نژاد مرغ گوشتی کشور بر می‌گردد.

وی با اشاره به نژاد مرغ‌های پرورشی کشور، ادامه داد: مرغ آرین نژادی نیست که بتوان از آن گوشت زیادی تولید کرد.

وی افزود: ضمن اینکه یک انحصاری و رانتی در صنعت مرغ وجود دارد و یک نژاد برتر دنیا انحصار یک نهاد عمومی غیردولتی در کشور شده است. این نژاد ۳ دوره است که در حال دستکاری ژنتیکی است و متأسفانه شرایط تولید آن به شدت نامطلوب شده و حجم بیشتر دان مصرف می‌کند اما گوشت کمتری دارد.

دبیرکل فدراسیون طیور کشور در پایان با بیان مصرف بالای دان اما تولید گوشت کمتر اظهار کرد: برای رسیدن مرغ به وزن مطلوب، در مرغداری‌ها ۱۰ روز بیشتر می‌ماند اما متأسفانه با وجود مصرف بالاتر به وزن مناسب نمی‌رسد. رفع این چالش نیاز به مطالعه و پرورش نژاد متناسب با شرایط اقلیم ایران دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حال که دولت قرار است با اصلاح یارانه دولتی این پول را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده پرداخت کند، نیاز است در تولید محصولات پروتئینی به ویژه گوشت مرغ نیز بهره‌وری را افزایش دهد که هزینه بالای تولید به دلیل عدم بهره‌وری بر دوش مصرف کننده نباشد.

به گفته کارشناسان حوزه طیور، نژاد آرین نمی‌تواند از وزنی بالاتر برود زیرا دچار خفگی شده و مرغ از بین می‌رود.