‌به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ دهمین نمایشگاه صنعت خوراک دام و طیور با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی و مدیران تشکل‌های خصوصی در محل بوستان گفتگو افتتاح شد.

محمدرضا صدیق‌پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه در این مراسم گفت: ماه گذشته بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در کشور انجام شد. تمام تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار از داخل تأمین شد در حالی که سال گذشته در همین مقطع زمانی ناچار بودیم ۲۰ میلیون تخم‌مرغ نطفه‌دار را وارد کنیم.

وی با اشاره به قیمت جوجه یک‌روزه به گلایه افزود: نرخ مصوب هر قطعه جوجه یک‌روزه ۳۲.۷۰۰ تومان است اما تولیدکننده به دلیل شرایط حاکم بر تولید به ناچار ۵ هزار تومان می‌فروشد یعنی ۱۰ درصد قیمت مصوب. من از مدیران دولتی می‌پرسم، مگر می‌شود با این شرایط تولید کرد؟

وی ادامه داد: امروز اعلام می‌کنیم مرغ و تخم‌مرغ ماه رمضان و شب عید را از هر جا می‌خواهید تأمین کنید.

این مسئول صنفی یادآور شد: تولید با این روش برخورد حذف یک باره ارز ۲۸۵۰۰ مگر شدنی است؟

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه با اشاره به سخن دولت مبنی بر اینکه ارز دادیم اما به سفره مردم نیامد، عنوان کرد: پرسش این است که پیگیری شد کجا رفته و برای چه حوزه‌ای هزینه شده است؟

صدیق‌پور در پایان اظهار کرد: تخم‌مرغ خوابانده شده امروز ۲۱ روز دیگر وارد بازار می‌شود اما ادامه تولید با این مشکلات، آینده تأمین را با چالش مواجه می‌کند.