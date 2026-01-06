۶ کشته در پی سرقت کامیون و تصادف در جنوب برزیل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، این اقدام به سرقت در شهرداری کامپینا گرانده دو سول در منطقه کلانشهری کوریتیبا، مرکز پارانا، رخ داد.

مقامات اعلام کردند که همه قربانیان در ون بودند که به سمت کوریتیبا در حرکت بود که با کامیون برخورد کرد.

این ون حامل حدود ۲۱ مسافر از شهرداری کامپو لارگو بود که از یک مراسم مذهبی در شهر سائو پائولو بازمی‌گشتند.

راننده کامیون گفت که در حال رانندگی به سمت سائوپائولو بود که مهاجمان سوار بر کامیون دیگری، خودروی او را متوقف کردند و هنگام سوار شدن چندین گلوله شلیک کردند، هرچند کسی زخمی نشد.

آنها راننده را مجبور کردند که به سمت کوریتیبا بپیچد، که این امر سیستم ردیابی ماهواره‌ای کامیون را فعال کرد و باعث شد که در یک سربالایی متوقف شود.

سپس مهاجمان خواستار باز شدن قفل سیستم شدند و وقتی راننده امتناع کرد، او را مجبور کردند که از خودرو بیرون بپرد و ترمز را رها کند که باعث شد کامیون به عقب برگشته و با ون برخورد کند.

تحقیقات بیشتر در حال انجام است.