  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

۶ کشته در پی سرقت کامیون و تصادف در جنوب برزیل

۶ کشته در پی سرقت کامیون و تصادف در جنوب برزیل

پلیس بزرگراه فدرال روز سه شنبه اعلام کرد که ۶ نفر در پی تلاش سارقان برای ربودن یک کامیون که منجر به واژگونی آن بر روی یک ون مسافربری در بزرگراهی در ایالت پارانا در جنوب برزیل شد، جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، این اقدام به سرقت در شهرداری کامپینا گرانده دو سول در منطقه کلانشهری کوریتیبا، مرکز پارانا، رخ داد.

مقامات اعلام کردند که همه قربانیان در ون بودند که به سمت کوریتیبا در حرکت بود که با کامیون برخورد کرد.

این ون حامل حدود ۲۱ مسافر از شهرداری کامپو لارگو بود که از یک مراسم مذهبی در شهر سائو پائولو بازمی‌گشتند.

راننده کامیون گفت که در حال رانندگی به سمت سائوپائولو بود که مهاجمان سوار بر کامیون دیگری، خودروی او را متوقف کردند و هنگام سوار شدن چندین گلوله شلیک کردند، هرچند کسی زخمی نشد.

آنها راننده را مجبور کردند که به سمت کوریتیبا بپیچد، که این امر سیستم ردیابی ماهواره‌ای کامیون را فعال کرد و باعث شد که در یک سربالایی متوقف شود.

سپس مهاجمان خواستار باز شدن قفل سیستم شدند و وقتی راننده امتناع کرد، او را مجبور کردند که از خودرو بیرون بپرد و ترمز را رها کند که باعث شد کامیون به عقب برگشته و با ون برخورد کند.

تحقیقات بیشتر در حال انجام است.

کد خبر 6715609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها