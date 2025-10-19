  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۷:۳۰

تصادف مرگبار در برزیل با دست کم ۱۷ قربانی

تصادف مرگبار در برزیل با دست کم ۱۷ قربانی

واژگونی یک دستگاه اتوبوس در شمال شرقی برزیل به جان باختن دست کم ۱۷ نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس با خاکریز کنار جاده و واژگونی آن در شمال شرقی برزیل، دست کم ۱۷ نفر جان باختند.

این اتوبوس در زمان حادثه حدود ۳۰ مسافر داشت اما تعداد مصدومانی که به بیمارستان منتقل شده‌اند، مشخص نیست. این اتوبوس از ایالت باهیا حرکت کرده بود و در شهر سالوآ دچار سانحه شد.

به گفته پلیس، راننده در پی از دست دادن کنترل اتوبوس وارد لاین مخالف شد و به سنگ‌های کنار جاده برخورد کرد و پس از بازگشت به لاین اصلی به یک خاکریز شنی برخورد کرد و واژگون شد.

طبق اعلام وزارت حمل‌ونقل برزیل، بیش از ۱۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ در تصادفات جاده‌ای کشته شدند.

کد خبر 6626689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها