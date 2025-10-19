تصادف مرگبار در برزیل با دست کم ۱۷ قربانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس با خاکریز کنار جاده و واژگونی آن در شمال شرقی برزیل، دست کم ۱۷ نفر جان باختند.

این اتوبوس در زمان حادثه حدود ۳۰ مسافر داشت اما تعداد مصدومانی که به بیمارستان منتقل شده‌اند، مشخص نیست. این اتوبوس از ایالت باهیا حرکت کرده بود و در شهر سالوآ دچار سانحه شد.

به گفته پلیس، راننده در پی از دست دادن کنترل اتوبوس وارد لاین مخالف شد و به سنگ‌های کنار جاده برخورد کرد و پس از بازگشت به لاین اصلی به یک خاکریز شنی برخورد کرد و واژگون شد.

طبق اعلام وزارت حمل‌ونقل برزیل، بیش از ۱۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ در تصادفات جاده‌ای کشته شدند.