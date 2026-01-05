برگزاری جلسه هیأت منصفه دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به ۳ پرونده

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی، سخنگوی دادگاه هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی، در پایان دادگاه امروز، اتهام مدیرعامل و خبرنگار خبرگزاری فارس را نشر مطالب خلاف واقع موضوع شکایت شرکت کروز اعلام کرد و گفت: خبرگزاری فارس در مطلبی که در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ با عنوان «ترس کارگران ایران‌خودرو از قوانین کروز درباره زنان» منتشر شده، به نقل از رئیس وقت کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، انتقادهایی نسبت به شرایط کاری زنان در شرکت کروز مطرح کرده است.

در این مطلب که به قلم آقای بهبود سعیدی‌کیا در خبرگزاری فارس منتشر شده، تصریح شده است: در این شرکت، کارگران زن به موجب قانون نانوشته‌ای حق ازدواج و فرزندآوری ندارند و شرایط غیرمتعارفی بر کارگران زن تحمیل می‌شود.

مدیرعامل و خبرنگار خبرگزاری فارس در دفاعیات خود، انتشار این مطلب را در راستای رسالت حرفه‌ای رسانه‌ای و همچنین حمایت از سیاست‌های کلان کشور مبنی بر حمایت از جوانی جمعیت دانستند و تأکید کردند که مطالب منتشرشده، به نقل از رئیس وقت کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بوده است. هیئت منصفه پس از استماع اظهارات وکیل شاکی و دفاعیات متهمان در حضور قاضی بابایی، به اتفاق آرا، آقایان پیام تیرانداز و بهبود سعیدی‌کیا را مجرم نشناخت.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی پرونده دیگر دادگاه امروز را مربوط به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع آقای سیداحمد حسینی ماهینی، مدیرمسئول پایگاه خبری ماهین‌نیوز، اعلام کرد و گفت: این پرونده به ریاست قاضی گل‌سفید برگزار شد و هیئت منصفه به اتفاق آرا، متهم را مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

آقای علیرضا خسرویان در شکایت خود اعلام کرد «ماهین‌نیوز با استفاده از تصاویر شخصی و پروفایل وی و همچنین با بهره‌گیری از سند و شماره نامه جعلی، اقدام به انتشار مطالب کذب و غیرواقعی در پایگاه خبری خود از زبان شاکی کرده است که این اقدام به اخراج وی از محل کارش منجر شده است».

آخرین پرونده دادگاه امروز هیئت منصفه مطبوعات، رسیدگی به اتهامات پایگاه خبری خط بازار به مدیرمسئولی آقای مرتضی مصطفوی و به ریاست قاضی کاشانکی بود که در این پرونده نیز اعضای هیئت منصفه با اکثریت آرا، آقای مرتضی مصطفوی مدیرمسئول این پایگاه خبری را مجدداً مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.

نصراللهی سخنگوی دادگاه هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: آرای نهایی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها متعاقباً صادر و اعلام خواهد شد.