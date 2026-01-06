پدر امیرمحمد خالقی قاتل فرزندش را بخشید + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی اسفندیاری، وکیل اولیای دم مرحوم امیرمحمد خالقی با انتشار ویدئویی از خود در فضای مجازی اعلام کرد: محمد خالقی، پدر امیرمحمد خالقی، از حد قصاص گذشت کرده است.

وی ادامه داد: جلسه‌ای در واحد سازش دادسرای جنایی تهران با حضور سرپرست محترم دادسرا، آقای محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران و مسئولین مربوطه و مددکاری برگزار شد. نکته اصلی بررسی جلسه، احراز ندامت و پشیمانی قاتل امیرمحمد بود که با توجه به گزارش مددکاری کانون اصلاح و تربیت درباره رفتار وی در دو ماه اخیر، ندامت ایشان تأیید شد.

وی تاکید کرد: با این حال، محکومیت مرتکب از نظر جنبه عمومی جرم، شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و حبس، همچنان به قوت خود باقی است.

اسفندیاری اظهار کرد: در ادامه این روند، شرایطی که پیش‌تر از سوی خانواده امیرمحمد اعلام شده بود، عمدتاً ناظر بر انجام امور عام‌المنفعه و تأمین بخشی از هزینه‌های ساخت یک مجموعه ورزشی در روستای در میان به نام امیرمحمد بود. همچنین توصیه‌ای در خصوص اهتمام به حفظ قرآن مطرح شده بود که مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس این گزارش، مقدمات ساخت ورزشگاه انجام شده، مکاتبات اداری صورت گرفته و جمعی از خیرین نیز بخشی از هزینه‌ها را تأمین کرده‌اند. مبلغ جمع‌آوری‌شده به دهیاری روستای در میان اعلام و به حساب دهیاری واریز شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در همین چارچوب، احمدرضا (قاتل امیرمحمد) امروز در حضور پدر امیرمحمد خالقی و سرپرست محترم دادسرا، آیاتی و سوره‌هایی از قرآن کریم را تلاوت کرد و ضمن ابراز ندامت، از رفتار گذشته خود اظهار پشیمانی کرد. همچنین مددکار کانون در گزارشی، به حسن رفتار وی و پشیمانی واقعی او اشاره کرد. در نهایت، آقای خالقی با در نظر گرفتن مجموع این اقدامات و ابراز ندامت صورت‌گرفته، از حق خود گذشت کرد.

گفتنی است امیرمحمد خالقی دانشجوی ایرانی ۱۹ ساله رشتهٔ مدیریت دانشگاه تهران در شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ بود که هنگام مراجعه به خوابگاه دانشگاه، توسط دو سارق موتورسوار مورد حمله قرار گرفت و صبح روز بعد درگذشت.