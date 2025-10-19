فرصت دو ماهه به قاتل «امیرمحمد خالقی»؛ احتمال بخشش مشروط

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در حادثه‌ای تلخ که شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ در تهران رخ داد، امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران و اهل یکی از روستاهای شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی، هنگام بازگشت به خوابگاه دانشگاه توسط دو سارق موتورسوار مورد حمله قرار گرفت و صبح روز بعد جان خود را از دست داد.

محمد امین خالقی، برادر این دانشجوی جان‌باخته، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با ابراز شوک و اندوه شدید خانواده، گفت: پدرم در آخرین لحظات پیش از اجرای حکم قصاص قاتل، دو ماه فرصت بخشش به وی داد که این لطف و محبت بی‌نظیری است.

وی با بیان اینکه این تصمیم ناگهانی و غیر از هر تصمیم قبلی بود، تصریح کرد: پدرم در آن لحظه از قاتل خواست که دو جز از قرآن را حفظ کند؛ در واقع این درخواست به توصیه مددکاران زندان مطرح شد که اعلام کرده بودند قاتل تغییر رفتار داده و انسان بهتری شده است.

برادر مقتول با اذعان به اینکه اگر قرار باشد بخششی صورت بگیرد، خانواده با شروط و ضوابط خاصی این کار را انجام خواهند داد که به هیچ وجه رسانه‌ای نخواهد شد، بیان داشت: در صورت پذیرش این شروط توسط خانواده قاتل، امکان گذشت از قصاص وجود دارد.

این پرونده که در جریان آن دو سارق موتورسوار باعث قتل دانشجوی جوان شده‌اند، همچنان در مراحل قضائی قرار دارد و این فرصت دو ماهه خانواده مقتول می‌تواند سرنوشت پرونده را به سمت مصالحه و گذشت هدایت کند.

امیرمحمد خالقی از جمله جوانان نخبه استان خراسان جنوبی بود که با مرگ ناگهانی‌اش، خانواده، دوستان و جامعه دانشگاهی را در غم سنگینی فرو برد.