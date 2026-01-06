به گزارش خبرنگار مهر، آئین گرامیداشت ثبت جهانی هنر آیینه‌کاری ظهر سه شنبه با با حضور علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، جمعی از مدیران، هنرمندان و پیشکسوتان این رشته در اصفهان برگزار شد.

امیر کرم‌زاده در این مراسم با بیان اینکه آیینه‌کاری یکی از هنرهای شاخص و هویت‌ساز معماری ایرانی اسلامی است، اظهار کرد: جلوه کامل و اصیل این هنر را می‌توان در بناها و فضاهای تاریخی استان اصفهان مشاهده کرد و همین ویژگی، این استان را به ویترین و نماد آیینه‌کاری ایران تبدیل کرده است.

وی افزود: ثبت جهانی آیینه‌کاری یک فرصت مهم برای معرفی این هنر در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در ترویج، حفاظت و استمرار آن در نسل‌های آینده ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالان این حوزه، تصریح کرد: با توجه به اهمیت و گستردگی هنر آیینه‌کاری، ایجاد یک تشکل حرفه‌ای و تخصصی در این حوزه می‌تواند به ارتقای کیفی آثار، حمایت از هنرمندان و صیانت از اصالت این هنر کمک کند.

در ادامه این مراسم، علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور نیز بر اهمیت ثبت جهانی میراث ناملموس به عنوان سندی هویتی برای کشور تأکید کرد و ثبت آیینه‌کاری را گامی مهم در تثبیت جایگاه هنرهای ایرانی در عرصه جهانی دانست.

در پایان این آئین، با حضور مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، از پیشکسوتان هنر آیینه‌کاری اصفهان و همچنین فعالانی که در فرآیند ثبت جهانی این هنر نقش داشتند، با اهدای لوح یادبود تجلیل و قدردانی شد.