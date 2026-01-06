به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدی ظهر سه شنبه در آئین گرامیداشت ثبت جهانی هنر آیینه‌کاری که با حضور هنرمندان و پیشکسوتان این رشته در اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: ایران در گستره‌ای تاریخی و جغرافیایی قرار دارد که همواره در معرض تغییرات و تهاجم‌های فرهنگی قرار بوده اما ملت ایران در تمامی ادوار با تکیه بر هویت و فرهنگ خود در برابر این تهدیدها ایستادگی کرده است.

وی افزود: آنچه امروز به عنوان میراث فرهنگی و هنری در اختیار ما قرار دارد، حاصل ایمان، اندیشه و هنر پیشینیان خداجوی این سرزمین است و وظیفه ما صیانت از این میراث و انتقال درست آن به نسل‌های آینده است.

مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور با اشاره به اهمیت ثبت جهانی آیینه‌کاری عنوان کرد: این ثبت جهانی، سندی هویتی است که برای همیشه با نام ایران پیوند خورده و اگر قرار باشد نمادهای هویتی ایران بر دوش چند نقطه محدود حمل شود، بدون شک یکی از مهم‌ترین آن‌ها اصفهان زیبا خواهد بود.

ایزدی تصریح کرد: ماندگاری نام خلیج همیشه فارس نتیجه اسناد تاریخی متقنی است که از گذشته به جا مانده و امروز نیز ثبت جهانی میراث فرهنگی بهترین ابزار برای تثبیت هویت تاریخی و فرهنگی ایران در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر نقش اصفهان در صیانت از میراث فرهنگی گفت: این شهر ظرفیت آن را دارد که پرچم‌دار حفظ هویت فرهنگی ایران و اسلام در جهان باشد.

مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور در پایان از تدوین پرونده ثبت جهانی مساجد ایرانی خبر داد و افزود: پرونده مساجد ایرانی در حال آماده‌سازی است و همچنین ثبت جهانی الموت نیز به‌زودی محقق خواهد شد. امیدواریم با توجه به جایگاه مساجد به عنوان نماد ملی و مذهبی، شاهد ثبت جهانی این آثار ارزشمند در آینده نزدیک باشیم.