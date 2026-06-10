به گزارش خبرنگار مهر، جمشید حقی صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی با حضور مسئولان، هنرمندان و فعالان این حوزه در کرمانشاه، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و آرزوی سربلندی برای کشور، اظهار کرد: صنایعدستی جلوهای از تاریخ، فرهنگ و خلاقیت ملت ایران است که ریشه در تجربه زیسته نسلهای گذشته دارد.
وی با تبریک روز جهانی صنایع دستی و قدردانی از تلاش هنرمندان استان افزود: آنچه امروز به نام صنایع دستی شناخته میشود، در واقع صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه جلوهای از هنر، هویت و تاریخ تمدنی ایرانیان به شمار میرود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کرمانشاه با اشاره به پیشینه تاریخی ایران تصریح کرد: آثار و تولیدات صنایع دستی، بازتابی از اندیشه، فرهنگ و زیستبوم ایرانی است و میتواند به عنوان یک ابزار مهم در دیپلماسی فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.
حقی ادامه داد: در دنیای امروز، کشورها تلاش میکنند از ظرفیتهای فرهنگی خود برای معرفی هویت ملی استفاده کنند و صنایع دستی ایران نیز میتواند نقش یک سفیر فرهنگی را در عرصه بینالمللی ایفا کند.
وی با بیان اینکه جهانی شدن برخی سنتها و آداب را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: بخشی از صنایع دستی میتواند در حفظ و بازآفرینی سنتهای اصیل و جلوگیری از فراموشی میراث فرهنگی نقشآفرین باشد.
معاون فرماندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت توجه به بعد اقتصادی صنایع دستی اظهار کرد: برای پایداری این حوزه، باید پیوند مؤثری میان تولیدات هنرمندان و بازار مصرف ایجاد شود تا علاوه بر حفظ ارزش فرهنگی، زمینه اشتغال و درآمدزایی نیز فراهم گردد.
حقی افزود: نگاه دستگاههای حاکمیتی از جمله فرمانداری و استانداری بر حمایت از توسعه صنایع دستی و تقویت زیرساختهای آن است و این موضوع به عنوان یکی از اولویتهای فرهنگی و اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به لزوم احیای بازارچههای عرضه صنایع دستی در استان گفت: ایجاد و تثبیت بازارچههای قانونی و دائمی میتواند به رونق تولید، افزایش فروش و ایجاد امنیت خاطر برای هنرمندان کمک کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: کرمانشاه با پیشینه تاریخی و ظرفیتهای فرهنگی گسترده، شایسته برخورداری از زیرساختهای مناسب برای عرضه و معرفی صنایع دستی است و باید در این مسیر با همکاری همه دستگاهها گامهای مؤثری برداشته شود.
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