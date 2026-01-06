به گزارش خبرنگار مهر، در راستای دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل ستاد ملی رفع موانع اصناف به منظور رفع چالشها و مشکلات جامعه صنفی، نشست هماندیشی رؤسای اتاقهای اصناف مراکز استان، با حضور قاسم نودهفراهانی، رئیس و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور، رضا همایونیفرد، مدیرکل دفتر برنامهریزی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، غلامعلی مهدوی، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، نماینده پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، مشاوران، معاونان و مدیران اتاق اصناف ایران و رؤسای اتاقهای اصناف مراکز استانها به صورت ویدئو کنفرانس امروز سهشنبه ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.
بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، در ابتدای این نشست، قاسم نوده فراهانی با اشاره به تأکید رئیس جمهور مبنی بر تشکیل ستادی به منظور رفع موانع و مشکلات اصناف گفت: به دنبال گلایه و اعتراضات جامعه اصناف از وضعیت و شرایط اقتصادی بازار، هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در نشستی با رئیس جمهور، عمده مشکلات اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه بیثباتی نرخ ارز را مطرح کرد؛ لذا مقرر شد با قید فوریت ستادی برای رسیدگی به مشکلات و موانع اصناف تشکیل شود.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه قیمت انواع کالاها در بازار متأثر از نرخ ارز است افزود: گلایه اصناف و بازاریان بیش از هر چیز از بیثباتی نرخ ارز به ویژه در بازههای زمانی کوتاهمدت است که موجب افزایش قیمت کالا در بازار شده و در نتیجه فعال صنفی قادر به خریداری و جایگزینی کالاهای فروخته شده نیستند. به عبارت دیگر گردش مالی اصناف به شدت دچار اختلال شده است.
نودهفراهانی تشکیل ستاد ملی رفع موانع اصناف را اقدامی ارزشمند قلمداد و تصریح کرد: با تشکیل این ستاد و حضور مسئولان دولتی، مشکلات اصناف بیواسطه به گوش دولت خواهد رسید و قرار است در پایان هر ماه عملکرد و اقدامات انجام شده در ستاد، به صورت مکتوب به اطلاع رئیس جمهور برسد.
همچنین مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور، در این نشست با اشاره به نقش درخشان اصناف در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: اصناف در ایام جنگ ۱۲ روزه مجاهدت کردند و باوجود محدودیتها اجازه ندادند کمبودی در کشور احساس شود. در تنشهای اخیر نیز اصناف با بزرگواری عمل کردند، صف و مطالبات بحق خود را از گروهی که به دنبال برهم زدن آرامش مردم هستند، جدا کرده و از آرامش و امنیت جامعه پشتیبانی کردند.
دوستی با اشاره به طرح پیشنهادی ستاد رفع موانع اصناف، به دنبال دستور ریاست جمهوری، افزود: جای خالی سازوکاری به عنوان «ستاد ملی رفع موانع اصناف» همواره احساس میشد. وقتی با مجموعه گسترده اصناف کشور روبهرو هستیم باید سازوکار مناسب آن مجموعه را داشت. این ستاد با شناسایی مشکلات، ارائه شیوهها و مسیرها، به حل مسائل اصناف انتظام میبخشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی کشور با تاکید بر ضرورت اجرای این طرح در سطوح استانی، افزود: در کنار عمقبخشی به ستاد رفع موانع اصناف در پایتخت، باید ساختار استانی آن تشکیل شود. اگر ساختاری در پایتخت ایجاد شود اما در استانها همان ساختار شبکهسازی نشود، مشکلات اصناف حل نخواهد شد.
دوستی با بیان اینکه مسائل اصناف را نمیتوان با گفتاردرمانی حل کرد، ادامه داد: باید نتیجهمحور بود و به طور عملی مشکلات جامعه اصناف را حل کرد. یکی از وظایف ستاد رفع موانع اصناف، پیگیری و شناسایی مسائل و مشکلات اصناف است که در دستگاههای متولی رسوب کرده است.
وی با اشاره به اینکه در این نشست ۴۶ مورد و مشکل اصناف شناسایی شد، تاکید کرد: نباید در تله فرآیندی گرفتار شد. یکی از مشکلات کشور در حال حاضر جلسات و صورتجلسات متعددی هستند که مسألهای در آنها حل نمیشود، اما تصور این است که مسألهای حل شده است. اگر در فرآیندها گرفتار شویم، نتیجهمحوری را از یاد خواهیم برد.
