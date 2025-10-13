طلب نانوایان از تیرماه پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، امروز در آیین بزرگداشت روز ملی اصناف با یادآوری نقش تاریخی اصناف در مقاطع حساس کشور اظهار کرد: اصناف از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران هشتساله دفاع مقدس، همواره پشتیبان نظام و مردم بودهاند. با توجه به تعداد بالای شهدای صنفی، یادوارههای متعددی برای گرامیداشت یاد آنان برگزار میشود. در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز اصناف بار دیگر نشان دادند که چگونه با تلاش و ایثار، اجازه ندادند معیشت مردم دچار اختلال شود.
وی تأکید کرد: اصناف کشور در آن روزها با روحیه جهادی، نقش مؤثری در تأمین نیازهای مردم و پایداری اقتصادی کشور ایفا کردند. از نخستین روزهای بحران، ارتباط مستمر و منظم با استانها از طریق جلسات وبیناری برقرار شد تا بازار در کنترل بماند و مردم هیچ کمبودی احساس نکنند. این رویکرد نشان میدهد که فرهنگ دفاع مقدس هنوز در میان اصناف زنده و جاری است.
نوده فراهانی در ادامه با اشاره به برخی ناهماهنگیها میان دستگاههای اجرایی و اصناف گفت: از معاون اول رئیسجمهور درخواست داریم با همکاری هیئت دولت و اتاق اصناف ایران، در چارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبهای با عنوان رفع موانع و حمایت از اصناف به تصویب برسد و به دستگاههای ذیربط ابلاغ شود.
به گفته او، در صورت تحقق این امر، اتاقها و اتحادیهها میتوانند به جای صرف زمان برای رفع موانع اداری، بر برنامههای راهبردی و توسعهای تمرکز کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: دولت باید باور داشته باشد که واگذاری امور به اصناف و بخش خصوصی نهتنها زیانبار نیست، بلکه موجب تسهیل امور میشود؛ نمونه بارز آن، واگذاری پلتفرمهای «طلا» و «املاک» به اصناف است که با پیگیریهای وزیر صمت و معاونان ایشان، مراحل نهایی خود را طی میکند. پلتفرم املاک در حال آمادهسازی است و پلتفرم طلا نیز از حوزه بانک مرکزی جدا شده و بهزودی نتایج آن آشکار خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبات اصناف اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، اصناف کشور حدود ۲۴۰ میلیارد تومان از وزارت امور اقتصاد و دارایی طلب دارند. همچنین در موضوع یک در هزار مالیات، طلبی جدی از دولت وجود دارد که در صورت پرداخت، بخش قابل توجهی از مشکلات مالی اتاقهای اصناف شهرستانها برطرف خواهد شد.
نوده فراهانی همچنین با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات نانوایان افزود: طلب نانوایان از تیرماه تاکنون پرداخت نشده و این موضوع باعث بروز مشکلات معیشتی برای آنان شده است؛ بهگونهای که هر روز پیگیر این مسئله از اتاق اصناف ایران هستند.
وی درباره اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی گفت: بخشی از مطالبات اتاق اصناف از محل این تبصره پرداخت شده، اما روند پرداخت بسیار کند و قطرهچکانی است. با توجه به فعالیت ۱۵۶۶ بازرس در مجموعه اصناف کشور، تسریع در پرداخت این مطالبات میتواند از بروز مشکلات معیشتی برای بازرسان و خانوادههایشان جلوگیری کند.
