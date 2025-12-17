نوده فراهانی: هیچ کمبودی در کالاهای اساسی کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین اجلاس ملی شهدای حمل و نقل و اتاق اصناف استان مرکزی اظهار کرد: برخلاف برخی کشورهای منطقه که انقلابشان به سرعت از دست رفت، ایران با نعمت رهبری از حضرت امام خمینی (ره) تا مقام معظم رهبری، مسیر پایداری انقلاب را حفظ کرده است.

وی افزود: دشمنان با جنگ، ترور و فشار اقتصادی قصد دارند یاد و روحیه ملت را تحت‌الشعاع قرار دهند اما تلاش‌های آنان بی‌نتیجه مانده است.

نوده فراهانی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: با برنامه‌ریزی رؤسای اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور، هیچ کمبودی در کالاهای اساسی در بحران اخیر وجود نداشت و در استان‌هایی که مصرف آرد چهار برابر شد نانوایی‌ها کمبودی احساس نکردند.

وی ادامه داد: در هفته گذشته با وجود مشکلاتی در تأمین نهاده‌های دامی، این محموله‌ها با پیگیری‌های دقیق توزیع شد.

نوده فراهانی تاکید کرد: با مدیریت درست و برنامه‌ریزی دقیق در کشوری با چهار فصل و تنوع محصولات، مردم نباید کمبودی را احساس نکنند.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: با وجود افزایش قیمت‌ها، تأمین کالاهای اساسی کاملاً برقرار است و موجودی کافی در انبارها وجود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت کارآمد و پاسخگویی مسئولان گفت: امید است مسئولانی که کم‌توجه یا مانع‌تراشی می‌کنند جای خود را به افرادی دهند که به خون شهدای کشور و منافع مردم احترام می‌گذارند.

نوده فراهانی با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار و استمرار فعالیت‌های صنفی تصریح کرد: با همکاری فعالان صنفی، مشکلات اقتصادی قابل کنترل است و مردم از آن بهره‌مند خواهند شد.

تخلفات صنفی بررسی و با متخلفان برخورد می‌شود تا حقوق مردم حفظ شود

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تخلفات صنفی به دقت بررسی شده و با متخلفان برخورد می‌شود تا حقوق مردم حفظ و بازار شفاف باقی بماند.

وی افزود: افزایش قیمت‌ها عمدتاً به تولیدکنندگان و کارخانه‌ها مربوط است و کسبه خرد که در کنار خیابان فعالیت می‌کنند، درصد سود مشخصی دارند و تخلفات آنان نیز با ورود دستگاه‌های نظارتی رسیدگی می‌شود.

نوده فراهانی با اشاره به اهمیت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تصریح کرد: همه ما در برابر خون شهدا مسئولیم و اگر فداکاری‌های آنان نبود برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای کشور امکان‌پذیر نبود.

وی ادامه داد: با تلاش رؤسای اتاق‌ها یادواره‌های شهدای استان‌ها برگزار شده و یادواره اصلی تا پایان سال در دفتر مرکزی برگزار خواهد شد.

نوده فراهانی تاکید کرد: حفظ یاد و خاطره شهدا و ایثارگران وظیفه همگانی است و بر همه ماست که با احترام به خانواده‌های آنان، قدردانی و ارادت خود را به این بزرگواران نشان دهیم.