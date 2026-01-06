  1. استانها
کمبود جدی گالری‌های تخصصی هنرهای تجسمی در البرز

کرج – رئیس انجمن هنرهای تجسمی استان البرز گفت: البرز همچنان با خلأ جدی گالری‌های تخصصی هنرهای تجسمی مواجه است و توسعه این فضاها می‌تواند نقش مؤثری در دیده شدن آثار هنرمندان داشته باشد.

فرج‌الله اتابکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های هنری در استان البرز، اظهار کرد: نبود نگارخانه‌های تخصصی و استاندارد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیشروی هنرمندان تجسمی استان است و ایجاد این فضاها می‌تواند ظرفیت مهمی برای ارتقای سطح نمایش آثار و تقویت جریان هنرهای تجسمی باشد.

وی با اشاره به نقش مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی در حمایت از جامعه هنری، افزود: انتظار می‌رود باهمت مدیریت شهری، پارلمان شهری و سایر نهادهای مسئول، حمایت جدی‌تری از هنرمندان صورت گیرد تا زمینه گسترش فضاهای نمایشگاهی و تقویت فعالیت‌های هنری در استان فراهم شود.

رئیس انجمن هنرهای تجسمی استان البرز در پایان با دعوت از هنرمندان برای حضور فعال در رویدادهای هنری، گفت: از همه هنرمندان دعوت می‌کنم به پویایی هرچه بیشتر هنرهای تجسمی البرز کمک کنند چراکه حمایت مسئولان از جامعه هنری ضرورتی انکارناپذیر است و امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌ها، شاهد رونق هرچه بیشتر این حوزه باشیم.

