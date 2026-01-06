فرجالله اتابکی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای هنری در استان البرز، اظهار کرد: نبود نگارخانههای تخصصی و استاندارد، یکی از مهمترین چالشهای پیشروی هنرمندان تجسمی استان است و ایجاد این فضاها میتواند ظرفیت مهمی برای ارتقای سطح نمایش آثار و تقویت جریان هنرهای تجسمی باشد.
وی با اشاره به نقش مدیریت شهری و دستگاههای اجرایی در حمایت از جامعه هنری، افزود: انتظار میرود باهمت مدیریت شهری، پارلمان شهری و سایر نهادهای مسئول، حمایت جدیتری از هنرمندان صورت گیرد تا زمینه گسترش فضاهای نمایشگاهی و تقویت فعالیتهای هنری در استان فراهم شود.
رئیس انجمن هنرهای تجسمی استان البرز در پایان با دعوت از هنرمندان برای حضور فعال در رویدادهای هنری، گفت: از همه هنرمندان دعوت میکنم به پویایی هرچه بیشتر هنرهای تجسمی البرز کمک کنند چراکه حمایت مسئولان از جامعه هنری ضرورتی انکارناپذیر است و امیدواریم با همافزایی دستگاهها، شاهد رونق هرچه بیشتر این حوزه باشیم.
نظر شما