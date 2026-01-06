  1. استانها
برگزاری کارگاه یک‌روزه تولیدمحور کاریکاتور در حوزه هنری کردستان

سنندج- رئیس حوزه هنری استان کردستان از برگزاری کارگاه یک‌روزه تولیدمحور کاریکاتور با هدف ارتقای مهارت‌های هنرمندان و علاقه‌مندان هنرهای تجسمی در سنندج خبر داد.

اسعد فرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: حوزه هنری استان در راستای حمایت از هنرمندان و توسعه آموزش‌های تخصصی هنرهای تجسمی، کارگاه یک‌روزه تولیدمحور کاریکاتور را برگزار می‌کند.

وی افزود: این کارگاه آموزشی روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در سالن اندیشه پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار خواهد شد و رضا احمدیاری از هنرمندان و مدرسان مطرح حوزه کاریکاتور، تدریس این دوره را بر عهده دارد.

فرهادی با اشاره به اهمیت آموزش‌های کاربردی و تولیدمحور تصریح کرد: این کارگاه به‌صورت رایگان برگزار می‌شود و با توجه به ظرفیت محدود، اولویت با افرادی است که زودتر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی یادآور شد: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق شماره تماس ۳۳۲۴۳۶۲۴ داخلی ۱۸ (واحد تجسمی حوزه هنری استان کردستان) اقدام کنند.

