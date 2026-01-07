یخبندان صبحگاهی در استان البرز/ احتمال بارش خفیف و پراکنده باران و برف

کامران حقی‌آبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی صادرشده، پایداری شرایط جوی تا پایان هفته در منطقه البرز مرکزی ادامه دارد که این امر سبب تجمع آلاینده‌ها و افزایش غبار به‌ویژه در ساعات صبحگاهی می‌شود.

وی افزود: در برخی نقاط استان، به‌خصوص مناطق سردسیر و کوهستانی، یخبندان صبحگاهی پدیده غالب خواهد بود و دمای هوا در ساعات ابتدایی روز به زیر صفر می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز بابیان اینکه وزش باد قابل‌توجهی طی امروز پیش‌بینی نمی‌شود، تصریح کرد: از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی درخواست می‌شود از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

حقی‌آبی همچنین از احتمال بارش خفیف و پراکنده باران و برف در روز جمعه و شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: این بارش‌ها بیشتر در ارتفاعات و محورهای کوهستانی ازجمله جاده چالوس رخ خواهد داد که می‌تواند موجب لغزندگی معابر شود.

وی در پایان تأکید کرد: رانندگان در محورهای کوهستانی البرز ضمن رعایت نکات ایمنی، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.