به گزارش خبرگزاری مهر، مختار احمدی با اشاره به روند کاهشی آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در استان مرکزی اظهار کرد: بخشی از این کاهش ناشی از بازگشت مشمولان به چرخه فعالیت اقتصادی و اجرای برنامه‌های نظارتی و حمایتی اداره‌کل بوده است.

وی ادامه داد: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در ماه‌های اخیر با اجرای طرح‌های نظارتی و پیگیری وضعیت بیمه‌شدگان، تلاش کرده است تا ضمن صیانت از حقوق کارگران و بیمه‌شدگان، زمینه بازگشت آنان به بازار کار را فراهم کند.

احمدی با بیان اینکه در دوره قبل ۲ هزار و ۷۸۸ نفر در استان مرکزی مقرری دریافت کرده‌اند، گفت: شمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در این استان طی آذرماه سال جاری با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به دوره قبل به ۲ هزار و ۵۰۴ نفر رسید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و تقویت اقدامات اشتغال‌محور از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل به شمار می‌رود و سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی با هدف کاهش پایدار نرخ بیکاری در سطح استان ادامه خواهد داشت.

وی کرد: کاهش آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری علاوه بر نشان دادن بهبود نسبی وضعیت اشتغال، بیانگر اثربخشی برنامه‌های حمایتی و نظارتی است که در راستای تحقق اهداف کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی دنبال می‌شود.