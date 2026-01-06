به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پناباد عصر امروز سه شنبه در نشست خبری مدیران اقتصادی خوزستان که در راستای تشریح طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی کشور در سالن مدیریت بحران استانداری خوزستان برگزار شد، بیان کرد: افزایش قیمت ناگهانی، احتکار خانگی را در پی دارد که در نتیجه آن شوک به بازار وارد می‌شود.

رئیس اتاق اصناف خوزستان ادامه داد: اجبار در فروش و احتکار در پی شوک به اصناف ایجاد می‌شود که قابل قبول نیست و با آن برخورد خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: با حذف ارز ترجیحی و اعلام قیمت‌های جدید، کالا به وفور وجود خواهد داشت؛ چنانچه واحد صنفی کالای قدیمی را با نرخ جدید به فروش برساند با آن برخورد خواهد شد و در این خصوص بازرسی‌ها چند برابر شده است اما کمک مردم نیز لازم است.