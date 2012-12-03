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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۵

حجازی تاکید کرد:

لزوم کاهش قیمت کالاهای تولید شده در خوزستان

لزوم کاهش قیمت کالاهای تولید شده در خوزستان

اهواز- خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان بر ضرورت کاهش قیمت کالاها و محصولات تولید شده در استان خوزستان و تقویت تولید کنندگان خوزستانی در این راستا تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی در نشست کمیسیون تنظیم بازار استان خوزستان، اظهار کرد: با توجه به اینکه عمده افزایش قیمتها مربوط به اقلام ورودی از سایر استانها است، تقویت تولید کنندگان بومی در این راستا ضروری است.

وی با بیان اینکه اولویت تامین کالا و محصولات غذایی در استان محصولات بومی هستند، افزود: براین اساس تولید کالا و محصولات غذایی در استان هزینه های کمتری خواهد داشت و قیمتها نسبت به محصولات مشابه ورودی باید کاهش داشته باشند.
 
حجازی با تاکید بر تاثیرگذاری واسطه ها در قیمتهای تمام شده، گفت: باید بر محصولاتی که از خارج استان وارد می ‌شوند و تولید استان نیستند، نظارت و کنترل بیشتری صورت گیرد.
 
وی عمده افزایش قیمت کالاها را مربوط به اهواز و شهرهای بزرگ استان دانست و افزود: موضوع نوسانات قیمت کالاهای اساسی باید در بین شهرستان ‌های استان مورد توجه و بررسی بیشتری قرار گیرد.
 
رئیس کمیسیون تنظیم بازار استان خوزستان با اشاره به اینکه نظارت و کنترل بیشتر بر واحدهای صنفی می تواند از افزایش بی رویه و غیر منطقی قیمت کالاها جلوگیری کند، گفت: در این راستا سازمان صنعت و تجارت باید نسبت به وظایف خود دقت بیشتری داشته باشد به طوری که مردم باید احساس کنند که این سازمان بر بازار نظارت و با متخلفان برخورد می کند.
 
وی با تاکید بر اینکه دولت به طور قاطع با اخلال گران در بازار و افراد سودجو که بخواهند به مردم ضرر و زیان وارد کنند برخورد می کند، اظهار کرد: هرگونه اقدام عمده‌ فروشان در نگهداری و ذخیره‌سازی کالاها و محصولات غذایی به معنای احتکار است و با آن برخورد جدی می شود.
 
حجازی تصریح کرد: مردم هرگونه تخلف اصناف شامل احتکار، گرانفروشی و یا فروش کالا با قیمت بیش از قیمت مصوب را به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام و در این خصوص احساس مسولیت داشته باشند.
 
وی گفت: باید محتکران و افرادی که فعالیت ناسالم اقتصادی دارند شناسایی شوند زیرا این نوع فعالیتهای اقتصادی به اقتصاد کشور ضربه می زند.
کد مطلب 1757099

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