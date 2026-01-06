به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی عصر امروز سه شنبه در نشست خبری مدیران اقتصادی خوزستان که در راستای تشریح طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی کشور در سالن مدیریت بحران استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: کمبود تخصیص ارز که از گذشته وجود داشته و در پنج ماه اخیر افزایش یافته است لذا به دلیل عدم تخصیص ارز، امکان کنترل قیمت مرغ در بازار خوزستان وجود نداشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه ۴.۵ میلیون تن کالا در بندر وجود دارد، تصریح کرد: حدود ۳.۹ نهاده‌های دامی هستند که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند اما اکنون به دلیل عدم تخصیص ارز امکان ترخیص کالا وجود ندارد.

وی گفت: مرغدار زمانی سهمیه نهاده را دریافت می‌کرد که تولید تمام شده بود بنابراین برای عرضه نهاده بازار آزاد ایجاد شده بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به عدم شفافیت در قیمت گذاری ها، افزود: برخی از ۲ نرخی بودن ارز سود می‌بردند و نهاده دامی دولتی را در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش می‌رساندند که تأثیر مستقیم بر تولید داخل داشته است.

سلطانی کاظمی بیان کرد: اکنون در ابتدای طرح حمایت معیشتی دولت هستیم لذا اثرات مثبت آن به ندرت دیده می‌شود امروز هم روغن با نرخ گذشته توزیع شده است.

به گفته وی، تنوع در برنج وارداتی بیشتر شده و محموله‌ای وارد استان شده که در بازار توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد: با توجه به شرایط اقلیمی نمی‌توان در برخی محصولات خودکفا بود.