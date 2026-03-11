به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی چهارشنبه شب در نشست خبری که در قرارگاه رسانه ای امام شهید خامنه ای برگزار شد، بیان کرد: براساس وظایف، چرخه، تولید، تامین و توزیع برعهده سازمان گذاشته شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، هدف اول سازمان را تا تقویت بخش تولید خواند و گفت: این چرخه تاکنون دچار مشکل نشده است.

وی با اشاره به شرایط مد نظر در دوره های بحران ادامه داد: در چنین شرایطی دولت بخشی از ذخایر خود را وارد بازار می کند تا در تامین کالا برای شهروندان مشکلی ایجاد نشود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه از ابتدای جنگ دولت صادرات برخی محصولات را ممنوع اعلام کرد، گفت: این اقدام سبب شد تعادلی در بازار ایجاد شود.

سلطانی کاظمی عنوان کرد: رفتار مردم و مصرف کنندگان در جنگ رمضان به نسبت جنگ ۱۲ روزه بهتر بود به جز صف های طولانی نانوایی ها که در روزهای اول شکل گرفت.

وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت را به دنبال داشته است، ادامه داد: با وجود افزایش قیمت ها، تامین بسیار بهتر از قبل شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: برای غرفه های سطح شهر از بنکداران تامین کالا صورت گرفته است و در حال حاضر با اجرای طرح نظام اقتصادی دولت شرایط ذخایر دولت، بخش خصوصی و زنجیره مطرح شده بهتر است به گونه ای که به جز توزیع مرغ که ضرورت داشت صورت گیرد، تاکنون از ذخایر استفاده ای نشده است.

سلطانی کاظمی با اشاره به پیش رو بودن ایام نوروز، تصریح کرد: در این ایام تقاضا بالا می رود اما با توجه به اینکه در برخی اقلام از جمله گندم و شکر تولید کننده هستیم لذا با کمبود مواجه نخواهیم بود.

وی اضافه کرد: همچنین تعاون روستایی حدود ۶۰۰ تن میوه را در بازار توزیع خواهد کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به سامانه رهاوا، عنوان کرد: مقرر شده بود تامین ‌و توزیع کالاها در سامانه ثبت شوند تا نظارت هوشمند صورت گیرد اما همه حلقه های زنجیره ها بخش خصوصی هستند که برخی از آن برای ورود به سامانه ها مقاومت دارند که لازم است موضوعات با آن ها تعاملی پیش رود.

سلطانی کاظمی ادامه داد: قصد داریم حداقل چندین کالای اساسی از جمله برنج، روغن، مرغ و ... را وارد فرآیند سامانه ای کنیم تا تامین، شفاف سازی و نظارت به راحتی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تامین، تولید و توزیع کالا بر عهده بخش خصوصی است، تصریح کرد: دولت به عنوان نظارت کننده بر حلقه کار انجام می دهد که خوشبختانه در خوزستان فعالیت به خوبی صورت می گیرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در خصوص توزیع نهاده های دامی گفت: میزان خروج کالا از بندر در این شرایط با شرایط پیش از جنگ یکسان بوده و به جز دو روز اول هیچ خللی در این امر نداشته ایم. همچنین در حوزه سبزی و صیفی جات روزانه ۸ تا ۹ تن صادرات صورت می گیرد.

سلطانی کاظمی تاکید کرد: حتی اگر شرایط بحرانی جنگ چندین ماه طول بکشد، در تامین و توزیع کالاهای اساسی هیچ گونه مشکلی نخواهیم داشت لذا مردم از خریدهای هیجانی بپرهیزند.