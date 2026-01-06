۲۲۰۰ لیتر روغن خوراکی احتکار شده در بهارستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فارغی، شامگاه سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف و ضبط ۲۲۰۰ لیتر روغن خوراکی احتکار شده در یک انبار غیرمجاز در شهر گلستان خبر داد.
فارغی با اعلام این خبر گفت: در این بازدید که سرپرست اداره صمت نیز حضور داشت، موفق به کشف ۲۲۰۰ لیتر روغن خوراکی شدیم که به صورت غیرقانونی و با هدف احتکار ذخیره شده بود.
وی افزود: این انبار فاقد مجوزهای قانونی بوده و کلیه محمولههای کشفشده ضبط و برای پیگرد قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
معاون توسعه و برنامه ریزی فرماندار بهارستان با تأکید بر نظارت مستمر بر بازار و مقابله با احتکار و گرانفروشی گفت: با هرگونه تخلف در این حوزه با قاطعیت برخورد خواهد شد تا حقوق مصرفکنندگان حفظ و بازار تنظیم شود.
