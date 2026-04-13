۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

کشف محموله ۲۰ تنی قند احتکار شده در دهدشت

دهدشت-فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه از کشف و ضبط یک محموله ۲۰ تنی قند احتکار شده در انبارهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی اصغر پوربهشت گفت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در اطلاعات سپاه کهگیلویه، یک محموله ۲۰ تنی قند احتکار شده در انبارهای شهرستان دهدشت کشف شد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای مقابله با احتکار و تنظیم بازار صورت گرفت، اظهار کرد: پس از هماهنگی با سازمان‌های تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه، قندهای ضبط شده با قیمت مصوب دولتی در بازار توزیع می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه تأکید کرد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه موضوع امنیتی و یا احتکار کالا با شماره تلفن ۱۱۴ تماس برقرار کنند.

